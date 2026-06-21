به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی دانشگاههای آذربایجان شرقی که با حضور رؤسای مراکز آموزش عالی استان برگزار شد، با اشاره به ضرورت بازتعریف جایگاه دانشگاه در نقشه توسعه استان اظهار داشت: متأسفانه شکاف معناداری میان دستاوردهای علمی دانشگاهها و نیازهای واقعی بخش صنعت وجود دارد که موجب بلااستفاده ماندن بسیاری از ظرفیتهای پژوهشی و پایاننامههای دانشجویی شده است.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم تقویت ارتباط میان جامعه و دانشگاه افزود: علاوه بر حوزه صنعت، شاهد فاصلهای میان مراکز تصمیمگیر و بدنه آکادمیک هستیم؛ این در حالی است که مدیران اجرایی برای اتخاذ تصمیمات دقیق و اثربخش، بیش از هر زمان دیگری به پشتوانههای علمی و بازوهای پژوهشی نیاز دارند.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه دانشگاه باید به اتاق فکر تصمیمسازی در کشور تبدیل شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر فقدان یک نقشه جامع «آمایش علمی» که مأموریت هر دانشگاه را به تفکیک و بهصورت تخصصی مشخص کند، احساس میشود. لذا انتظار میرود مراکز آموزش عالی با همگرایی و تعامل بیشتر، به جای فعالیتهای موازی، بر مبنای نیازهای بومی استان مأموریتگرا عمل کنند.
سرمست با اشاره به شرایط کشور در دوران پس از جنگ اخیر تصریح کرد: دانشگاهها همانگونه که در دوران دفاع و جنگ خوش درخشیدند، اکنون نیز باید با آمادگی کامل برای دوران پساجنگ نقشآفرینی کنند. بازگشت تدریجی به آموزشهای حضوری و ارتقای کیفیت تعاملات علمی، از اولویتهای مدیریت استان در این مقطع است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای قانونی «جهش تولید دانشبنیان»، گفت: مدیریت ارشد استان مصمم است تا با بهرهگیری حداکثری از این قانون، پیوند میان دانشگاه و صنعت را مستحکمتر کند.
استاندار آذربایجان شرقی خطاب به رؤسای دانشگاهها گفت: دانشجویان قشری پرسشگر و مطالبهگر هستند؛ بنابراین انتظار میرود مدیران دانشگاهی با درک درست شرایط، علاوه بر پیشبرد رسالتهای علمی، در تبیین واقعیتهای کشور و دستاوردهای دولت برای نسل جوان اهتمام ویژهای داشته باشند.
سرمست در پایان با تأکید بر انتظامبخشی به فعالیتهای علمی، از معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری خواست تا جلسات شورای هماهنگی دانشگاههای استان را با دستور کارهای مشخص و بهصورت قاعدهمند برگزار کرده و نتایج آن را برای حل چالشهای استانی پیگیری کند.
در این نشست، رؤسای دانشگاههای استان نیز به بیان دیدگاهها و مطالبات خود در حوزههای پژوهشی، آموزشی و موانع پیشروی ارتباط صنعت و دانشگاه پرداختند.
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