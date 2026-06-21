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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۴

برای دیدار برابر بلژیک؛

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد/ ریسک قلعه‌نویی با چند تغییر مهم

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد/ ریسک قلعه‌نویی با چند تغییر مهم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ترکیب تیمش برای دومین بازی در بیست و سومین دوره جام جهانی مقابل بلژیک را در شرایطی اعلام کرد که نسبت به دیدار اول تغییراتی را در این ترکیب ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۲۲:۳۰ امشب (یکشنبه) دومین بازی خود را در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل بلژیک برگزار می‌کند.

براین اساس با نظر کادرفنی ترکیب ۱۱ نفره تیم ملی برای این مسابقه به شرح زیر معرفی شد:

علیرضا بیرانوند، صالح حردانی، محمد حسین کنعانی‌زادگان، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، سعید عزت‌اللهی، احسان حاج صفی، رامین رضاییان، سامان قدوس، علی علیپور و مهدی طارمی.

امیر قلعه نویی که تیمش در نخستین بازی برابر نیوزیلند به تساوی دو به دو رسیده بود، برای دیدار با بلژیک تغییراتی را در ترکیب ایجاد کرده است که حضور صالح حردانی، کنعانی زادگان، حاجی صفی و علیپور از ابتدای بازی، مهمترین آنها هستند.

کد مطلب 6867159

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