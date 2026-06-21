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۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۵

تمرکزمان روی مصر است؛

قلعه‌نویی: می‌توانستیم بلژیک را شکست دهیم/ از تعویضی‌ها راضی نیستم

قلعه‌نویی: می‌توانستیم بلژیک را شکست دهیم/ از تعویضی‌ها راضی نیستم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از بازیکنان تعویضی که وارد زمین شدند ابراز نارضایتی کرد و گفت: با توجه به شرایطی که داشتیم می توانستیم برنده دیدار برابر بلژیک باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و بلژیک از گروه G بیست و سومین دوره رقابت های جام جهانی از ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه امروز (یکشنبه ۳۱ خرداد) به قضاوت داریو هررا از آرژانتین در ورزشگاه سوفی شهر لس آنجلس برگزار شد که در پایان دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

امیر قلعه نویی پس از این بازی گفت: بازی خوبی را انجام دادیم و می توانستیم برنده بازی باشیم. بلژیک تیم خیلی خوبی دارد ولی شانس آوردند بعد از ۱۰ نفره شدن بازی را نباختیم.

سرمربی تیم ملی ایران درباره عدم رسیدن به گل با وجود ۱۰ نفره شدن حریف و تعویض هایی که وارد زمین شدند، تاکید کرد: من از تعویضی‌ها راضی نبودم. به هر حال فوتبال همین است. مثل بازی قبل تعویض ها جواب می دهد ولی آنهایی که در این بازی وارد زمین شدند توقع ما را برآورده نکردند.

او افزود: به هر حال این بازی تمام شد و از حالا به بعد برای بازی با مصر آماده می شویم.

کد مطلب 6867286

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