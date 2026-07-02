به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در چارچوب رقابتهای هفته سیودوم لیگ دسته اول فوتبال کشور، عصر جمعه ۱۲ تیرماه در دیداری خانگی از تیم فرد البرز پذیرایی خواهد کرد.
این مسابقه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه آزادی کرمانشاه برگزار میشود و دو تیم برای کسب سه امتیاز این دیدار به میدان خواهند رفت.
بعثت کرمانشاه در حال حاضر با عملکرد خود در رده یازدهم جدول ردهبندی لیگ دسته اول فوتبال قرار دارد و امیدوار است با کسب امتیاز این مسابقه جایگاه خود را بهبود ببخشد.
در سوی مقابل، تیم فرد البرز با حضور در رده هفتم جدول، یکی از مدعیان نیمه بالای جدول محسوب میشود و برای حفظ موقعیت خود به دنبال کسب نتیجه مطلوب در این دیدار است.
دیدار بعثت کرمانشاه و فرد البرز از مسابقات حساس هفته سیودوم لیگ دسته اول فوتبال کشور محسوب میشود و انتظار میرود با استقبال هواداران کرمانشاهی در ورزشگاه آزادی برگزار شود.
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