بعثت کرمانشاه در آزمون سخت شهربابک

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستونهم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور عصر دوشنبه ۲۵ خردادماه با برگزاری دیدار تیمهای مس شهربابک و بعثت کرمانشاه پیگیری میشود. مسابقهای که از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهدای شهربابک آغاز خواهد شد.
بعثت کرمانشاه در حالی به مصاف نماینده کرمان میرود که در هفتههای پایانی لیگ برای بهبود جایگاه خود و فاصله گرفتن از منطقه خطر به امتیاز این دیدار نیاز مبرم دارد. شاگردان بعثت در هفتههای اخیر نتایج پرنوسانی را تجربه کردهاند و کسب امتیاز در این بازی میتواند نقش مهمی در آرامش این تیم در ادامه فصل داشته باشد.
در سوی مقابل، مس شهربابک یکی از تیمهای موفق این فصل لیگ یک محسوب میشود و بخش قابل توجهی از فصل را در جمع مدعیان بالای جدول سپری کرده است. این تیم با اتکا به امتیاز میزبانی و نتایج مطلوب خانگی، یکی از رقبای سرسخت لیگ به شمار میرود و به دنبال حفظ جایگاه خود در بالای جدول است.
بعثت در فصل جاری نشان داده برابر تیمهای مدعی نیز توانایی کسب نتایج مطلوب را دارد و حالا امیدوار است با ارائه نمایشی منسجم، دست پر از یکی از دشوارترین بازیهای خارج از خانه خود بازگردد. پیروزی در این مسابقه میتواند گام بلندی برای بهبود جایگاه نماینده کرمانشاه در هفتههای پایانی لیگ باشد.
دیدار مس شهربابک و بعثت کرمانشاه از جمله مسابقات حساس هفته بیستونهم لیگ آزادگان به شمار میرود؛ دیداری که نتیجه آن میتواند هم در معادلات بالای جدول و هم در تعیین وضعیت تیمهای میانه و پایین جدول تأثیرگذار باشد.
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