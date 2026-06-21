تمجید ویژه ESPN از بیرانوند/ او حالا جزو برترین های جام جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، عملکرد درخشان علیرضا بیرانوند در دیدار تیم‌های ملی ایران و بلژیک همچنان مورد توجه رسانه‌های معتبر جهان قرار دارد.

صفحه رسمی ESPN با انتشار تصویری از چهار دروازه‌بان شاخص جام جهانی ۲۰۲۶، از نمایش دروازه‌بان‌ها در این رقابت‌ها تمجید کرد و نوشت: «سطحی نخبه از دروازه‌بانی در این جام جهانی به نمایش گذاشته شده است.»

در این تصویر، علیرضا بیرانوند در کنار چند دروازه‌بان مطرح حاضر در مسابقات قرار گرفته است؛ اتفاقی که نشان‌دهنده بازتاب جهانی عملکرد سنگربان تیم ملی ایران پس از تساوی بدون گل مقابل بلژیک است.

بیرانوند در دیدار برابر بلژیک با چند واکنش تعیین‌کننده، مانع از گلزنی مهاجمان این تیم شد و نقش اصلی را در کسب یک امتیاز ارزشمند برای شاگردان امیر قلعه‌نویی ایفا کرد. او همچنین در ارزیابی‌های فنی، نمره کامل ۱۰ را دریافت کرد و به عنوان بهترین بازیکن زمین شناخته شد.

انتشار این تصویر از سوی ESPN در حالی صورت گرفته است که درخشش بیرانوند مقابل ستاره‌هایی چون کوین دی‌بروینه و روملو لوکاکو، تحسین بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان فوتبال را به همراه داشته و دروازه‌بان تیم ملی ایران را به یکی از چهره‌های شاخص مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل کرده است.