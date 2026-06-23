نروژ یک نیمه پیروز دیدار با سنگال شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال نروژ و سنگال در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد امروز سهشنبه ۲ تیر و از ساعت ۰۳:۳۰ به وقت تهران از گروه I با قضاوت ویلتون سامپایو و در ورزشگاه بوستون آمریکا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود نروژ خاتمه یافت.
در دقیقه نخست مسابقه، یولیان ریرسون با یک پرتاب اوت بلند از جناح راست زمینهساز نخستین موقعیت نروژ شد و این تیم در کمتر از یک دقیقه صاحب ضربه کرنر شد.
در دقیقه دوم، نروژ با یک شوک بزرگ مواجه شد. یولیان ریرسون مدافع دورتموندی این تیم به دلیل مصدومیت قادر به ادامه بازی نبود و جای خود را به مارکوس پدرسن داد. تعویضی که میتوانست بر قدرت ارسالها و ضربات ایستگاهی نروژ تأثیرگذار باشد.
فشار نروژیها در دقیقه سوم ادامه یافت. ابتدا آنتونیو نوسا پس از دفع کرنر سنگالیها با شوتی از پشت محوطه جریمه توپ را به مدافعان حریف کوبید تا تیمش صاحب کرنر دیگری شود. در ادامه همین حملات، کریستوفر آیر روی ارسال کرنر با ضربه سری خطرناک دروازه سنگال را تهدید کرد اما ادوارد مندی با واکنشی استثنایی و تماشایی مانع از باز شدن دروازه شد.
در دقیقه پنجم، نروژ رکوردی جالب را به ثبت رساند و به نخستین تیم تاریخ جام جهانی تبدیل شد که در چهار دقیقه ابتدایی یک مسابقه موفق به کسب چهار ضربه کرنر میشود.
در دقیقه هفتم، سنگال از جناح راست حمله خطرناکی را طراحی کرد اما اوریان نیلند دروازهبان نروژ با واکنشی مناسب ارسال خطرناک حریف را دور کرد.
یک دقیقه بعد، شوت زمینی ادریسا گانا گیه از پشت محوطه جریمه توسط مدافعان نروژ دفع شد. در ضدحمله نیز آنتونیو نوسا قصد نفوذ داشت اما در میانه میدان متوقف شد تا بازی با ریتمی بسیار بالا دنبال شود.
در دقیقه دهم، سادیو مانه با حرکتی خوب از سمت چپ نفوذ کرد اما ارسال او دقت لازم را نداشت و توسط مدافعان نروژ دفع شد. مانه در ادامه نیز نتوانست از توپ برگشتی استفاده کند و فرصت سنگال از دست رفت.
در دقیقه چهاردهم، مارکوس پدرسن که دقایقی قبل به میدان آمده بود، روی یک حرکت تیمی فرصت مناسبی برای مارتین اودگارد ساخت اما کاپیتان نروژ ضربه خود را از داخل محوطه جریمه به بالای دروازه فرستاد تا یکی از بهترین فرصتهای مسابقه هدر برود.
در دقیقه شانزدهم، سنگال صاحب ضربه کرنر شد اما ارسال الحاج مالک دیوف با بیدقتی همراه بود و بدون ایجاد خطر از کنار محوطه جریمه عبور کرد.
در دقیقه بیست و یکم، فردریک اورسنس با خطایی شدید روی موسی نیخاته در نزدیکی محوطه جریمه سنگال مرتکب خطا شد اما داور مسابقه از نشان دادن کارت زرد خودداری کرد.
در دقیقه بیست و هشتم، اشتباه کریستوفر آیر در دفع توپ میتوانست برای نروژ گران تمام شود. سادیو مانه توپ را به نیکلاس جکسون رساند اما مهاجم سنگال از زاویهای مناسب توپ را با اختلاف به بیرون زد تا بهترین فرصت سنگال نیز از دست برود.
با گذشت نزدیک به نیم ساعت از مسابقه، نروژ تیم برتر میدان در مالکیت توپ و خلق موقعیت بوده اما سنگال نیز در ضدحملات خطرناک نشان داده و چند بار تا آستانه گلزنی پیش رفته است.
در دقیقه ۳۷، نروژ یکی از بهترین فرصتهای خود در این مسابقه را خلق کرد. آنتونیو نوسا با ارسال دقیق از جناح چپ توپ را به ارلینگ هالند رساند و این مهاجم نیز با ضربه سر توپ را برای مارتین اودگارد مهیا کرد. کاپیتان نروژ پس از کنترل سینه، با یک ضربه نیمهوالی زمینی دروازه سنگال را تهدید کرد اما ادوارد مندی با واکنشی تماشایی و شیرجهای به موقع مانع از باز شدن دروازه تیمش شد تا این فرصت طلایی از دست برود.
دو دقیقه بعد و در دقیقه ۳۹، نروژیها بار دیگر روی یک ارسال خطرناک صاحب موقعیت شدند. ساندر برگه توپ را با سانتری دقیق به محوطه جریمه فرستاد اما ارسال او چند متر جلوتر از ارلینگ هالند فرود آمد و مهاجم نروژ نتوانست ضربه نهایی را به توپ بزند.
در دقیقه ۴۱، سنگال تلاش کرد از راه شوتهای از راه دور به گل برسد. لامین کامارا از فاصلهای بیش از ۳۰ متر شانس خود را امتحان کرد اما ضربه زمینی او با اختلاف از کنار تیرک دروازه اوریان نیلند به بیرون رفت. با این حال سنگالیها تا این لحظه هنوز موفق نشدهاند ضربهای در چارچوب دروازه نروژ ثبت کنند.
گل اول بازی برای نروژ
سرانجام در دقیقه ۴۳ قفل دروازهها شکسته شد. اشتباه عجیب کالیدو کولیبالی در میانه زمین باعث شد توپ مقابل مارکوس پدرسن قرار بگیرد. مدافع راست نروژ پس از پیشروی تا داخل محوطه جریمه، با یک ضربه زمینی دروازه ادوارد مندی را باز کرد. هرچند سنگربان سنگال به توپ دست زد اما نتوانست مانع ورود آن به دروازه شود تا نروژ با گل نخستین ملی مارکوس پدرسن با نتیجه یک بر صفر پیش بیفتد.
در دقیقه ۱+۴۵، مارتین اودگارد این فرصت را داشت تا با یک پاس مناسب زمینهساز گل دوم نروژ شود اما در تصمیمگیری نهایی موفق عمل نکرد. در ادامه ضدحمله سنگال شکل گرفت و اسماعیلا سار با ضربهای نهچندان خطرناک دروازه نروژ را تهدید کرد که توپ به راحتی در اختیار اوریان نیلند قرار گرفت.
در دقیقه ۴+۴۵، نروژ تا آستانه به ثمر رساندن گل دوم پیش رفت. اشتباه ادوارد مندی در دفع توپ باعث شد ارلینگ هالند در موقعیتی ایدهآل صاحب توپ شود. مهاجم نروژ پس از تصاحب توپ با زاویهای نسبتاً بسته اقدام به شوتزنی کرد اما ضربه او به تیرک نزدیک دروازه برخورد کرد و به بیرون رفت. کارشناسان معتقد بودند هالند میتوانست با یک لمس اضافه زاویه بهتری برای گلزنی ایجاد کند.
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