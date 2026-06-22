بیانیه مشترک قطر و پاکستان در مورد پایان اجلاس بورگن اشتوک

به گزارش خبرگزاری مهر، قطر و پاکستان میانجی های مذاکرات ایران و آمریکا پس از پایان بورگن اشتوک بیانیه ای صادر کردند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

اولین جلسه مذاکرات سطح بالا تحت چارچوب تفاهم نامه اسلام‌آباد در بورگن اشتوک سوئیس با حضور نمایندگانی از جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و دو طرف میانجی، دولت قطر و جمهوری اسلامی پاکستان، به پایان رسید.



نشست دریاچه لوسرن در فضایی مثبت و سازنده برگزار شد. پیشرفت‌های دلگرم‌کننده‌ای از جمله ایجاد سازوکاری برای مذاکرات فنی بیشتر حاصل شده است.



بر اساس این تفاهم نامه، طرفین با ایجاد یک کمیته عالی رتبه موافقت کرده‌اند که نظارت سیاسی بر میانجیگری را بر عهده خواهد داشت.



مذاکره‌کنندگان ارشد به طور منظم به کمیته عالی گزارش خواهند داد و گروه‌های کاری متمرکز بر مسأله هسته‌ای، تحریم‌ها و یک گروه نظارت و حل اختلاف را برای تضمین اجرای مؤثر تفاهم‌نامه و سایر موارد رهبری خواهند کرد.



کمیته عالی بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز توافق کرده است که زمینه را برای شروع فوری مذاکرات فنی بیشتر فراهم می‌کند.



علاوه بر این، یک خط ارتباطی بین طرفین برای مدت ذکر شده در بند ۵ تفاهم‌نامه ایجاد شده است تا از حوادث و سوءتفاهم‌ها با هدف عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز جلوگیری شود.



علاوه بر این، طرفین بر ایجاد یک واحد کاهش تنش، بین طرفین، لبنان و با تسهیل میانجی‌ها، برای اطمینان از پایبندی به پایان عملیات نظامی در لبنان طبق تفاهم‌نامه توافق کردند. مذاکرات فنی تا پایان هفته در تفرجگاه بورگنستاک در مورد همه مسائل ادامه خواهد یافت.



طرف‌های میانجی تمام تلاش خود را برای اطمینان از ادامه مذاکرات در فضایی سازنده با هدف دستیابی به توافق نهایی انجام خواهند داد.



دولت قطر و جمهوری اسلامی پاکستان مراتب قدردانی صمیمانه خود را از ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعهد مداومشان به دیپلماسی و حل مسالمت‌آمیز مناقشه ابراز می‌دارند.

طرف‌های میانجی همچنین از کشورهای برادر و دوست به خاطر حمایت مداوم و سهم ارزشمندشان در مذاکرات جاری قدردانی می‌کنند.