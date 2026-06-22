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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

اجرای برنامه خاموشی برق چاه‌های کشاورزی از اول تیرماه در اردبیل

اجرای برنامه خاموشی برق چاه‌های کشاورزی از اول تیرماه در اردبیل

اردبیل-مدیر کل شیلات استان اردبیل گفت: پرورش‌دهندگان ماهی تمهیدات لازم برای خاموشی برق چاه‌های کشاورزی را اتخاذ کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله بخش‌ با اشاره به اجرای برنامه زمان‌بندی خاموشی برق چاه‌های کشاورزی اظهار کرد: بر اساس برنامه اعلام‌شده، از اول تیرماه سال جاری برق چاه‌های کشاورزی استان همه‌روزه از ساعت ۱۸ تا ۲۳ قطع خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی بهره‌برداران بخش آبزی‌پروری افزود: پرورش‌دهندگانی که برای تأمین آب مزارع خود از چاه‌های کشاورزی استفاده می‌کنند، باید نسبت به سرویس و بازبینی ژنراتورهای برق، تأمین و ذخیره‌سازی سوخت کافی و برنامه‌ریزی لازم برای مدیریت شرایط در ساعات خاموشی اقدام کنند.

مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت: با توجه به وابستگی مزارع پرورش ماهی به تأمین مستمر آب و تجهیزات هوادهی، هرگونه اختلال در تأمین برق می‌تواند مخاطراتی را برای تولید ایجاد کند؛ از این‌رو رعایت توصیه‌های فنی و پیشگیرانه ضروری است.

اله بخش همچنین از بهره‌برداران خواست برنامه غذادهی روزانه ماهیان را در اولویت قرار داده و از غذادهی بلافاصله قبل و بعد از خاموشی برق خودداری کنند تا از بروز تنش و مشکلات احتمالی ناشی از کاهش کیفیت آب جلوگیری شود.

وی در پایان تصریح کرد: پرورش‌دهندگان ماهی در صورت نیاز می‌توانند از مشاوره و راهنمایی کارشناسان شیلات بهره‌مند شوند تا با مدیریت مناسب شرایط، از بروز خسارات احتمالی در دوره اجرای خاموشی‌ها پیشگیری شود.

کد مطلب 6867574

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