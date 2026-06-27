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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

تیم منتخب کشتی فرنگی فردا راهی ایروان می‌شود

تیم منتخب کشتی فرنگی فردا راهی ایروان می‌شود

تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان برای حضور در رقابت های بین المللی جام پاشایان ارمنستان فردا راهی این کشور می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی جام پاشایان ارمنستان روزهای ۸ لغایت ۱۱ تیرماه در شهر ایروان برگزار می‌شود. ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: مهدی کمالی
۶۰ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی - محمد عشیری
۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی غلامپور - امیررضا نقیبی
۶۷ کیلوگرم: محمد کمالی - غلامرضا عبدولی - ایلیا علیخانی
۷۲ کیلوگرم: حجت رضایی - احمدرضا محمدیان - کیا رستمی
۷۷ کیلوگرم: اهورا بویری
۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی - ابوالفضل رسولی - طاها نوری
۸۷ کیلوگرم: عمادرضا محسن نژاد - یاسین یزدی
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی صیدی - حسن طرفی نژاد
۱۳۰ کیلوگرم: محمد کریمی
سرمربی: حسن رنگرز
مربی: مجید رمضانی - طالب نعمت پور

محمدپویا اسدی و محمد کاظمی نیز در صورت رفع مشکل خروج از کشور می‌توانند به این لیست اضافه شوند.

کد مطلب 6871787
سیده فرزانه شریفی

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