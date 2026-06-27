به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی جام پاشایان ارمنستان روزهای ۸ لغایت ۱۱ تیرماه در شهر ایروان برگزار می‌شود. ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: مهدی کمالی

۶۰ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی - محمد عشیری

۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی غلامپور - امیررضا نقیبی

۶۷ کیلوگرم: محمد کمالی - غلامرضا عبدولی - ایلیا علیخانی

۷۲ کیلوگرم: حجت رضایی - احمدرضا محمدیان - کیا رستمی

۷۷ کیلوگرم: اهورا بویری

۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی - ابوالفضل رسولی - طاها نوری

۸۷ کیلوگرم: عمادرضا محسن نژاد - یاسین یزدی

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی صیدی - حسن طرفی نژاد

۱۳۰ کیلوگرم: محمد کریمی

سرمربی: حسن رنگرز

مربی: مجید رمضانی - طالب نعمت پور

محمدپویا اسدی و محمد کاظمی نیز در صورت رفع مشکل خروج از کشور می‌توانند به این لیست اضافه شوند.