مدافع استقلالی ازبکستان: رونالدو الگوی من است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال پرتغال و ازبکستان در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه سه شنبه ۲ تیر و از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران رو در روی هم قرار می گیرند.

رستم آشورماتوف مدافع استقلالی تیم ملی ازبکستان در گفتگو با رسانه فیفا اعلام کرد که کریستیانو رونالدو (کاپیتان تیم ملی پرتغال) بازیکن مورد علاقه وی در دوران کودکی بوده است.

رستم آشورماتوف مدافع تیم ملی فوتبال ازبکستان در آستانه دیدار حساس این تیم مقابل پرتغال در جام جهانی ۲۰۲۶، با اشاره به خاطره‌ای قدیمی از ملاقات با کریستیانو رونالدو، تأکید کرد که حالا شرایط کاملاً متفاوت شده و او و هم‌تیمی‌هایش تنها به کسب نتیجه مقابل پرتغال فکر می‌کنند.

وی با اشاره به عکسی قدیمی از حضور رونالدو در کنار بازیکنان نوجوان ازبکستان گفت: این یک عکس فوق‌العاده و فراموش‌نشدنی است. حضور رونالدو در آن روز کاملاً غیرمنتظره بود. او آمد و همراه ما فوتبال بازی کرد. آن زمان فقط ۱۳ سال داشتیم و این اتفاق برای ما یک خاطره ماندگار شد.

مدافع تیم ملی ازبکستان ادامه داد: «ر آن دوران رونالدو در اوج شهرت و محبوبیت خود قرار داشت اما از آن زمان تاکنون اتفاقات زیادی رخ داده است. ما بزرگ‌تر شده‌ایم، تجربه بیشتری به دست آورده‌ایم و مسابقات زیادی را پشت سر گذاشته‌ایم. اکنون باید مقابل پرتغال به میدان برویم؛ تیمی که رونالدو یکی از ستاره‌های آن است.

آشورماتوف با تأکید بر آمادگی تیمش برای حضور در بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان اظهار داشت: همیشه رویای حضور در جام جهانی را در سر داشتیم و حالا آماده‌ایم برابر هر ستاره‌ای بازی کنیم. تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت و برای رسیدن به نتیجه مطلوب با تمام وجود خواهیم جنگید.

وی افزود: اکنون در جام جهانی حضور داریم و مردم کشورمان انتظار زیادی از ما دارند. باید با شجاعت وارد زمین شویم و بهترین عملکرد ممکن را ارائه دهیم. گلزنی در دیدار نخست اعتمادبه‌نفس و انگیزه بیشتری به تیم داده و در بازی‌های آینده تنها برای پیروزی تلاش خواهیم کرد.

مدافع تیم ملی ازبکستان در پایان گفت: رونالدو همیشه یکی از الگوهای فوتبالی من بوده و بازی مقابل او تحقق یک رؤیاست، اما به محض آغاز مسابقه، او دیگر قهرمان و الگوی من نخواهد بود؛ بلکه رقیب من در زمین مسابقه است و تمام تمرکز ما روی موفقیت تیم ملی ازبکستان خواهد بود.