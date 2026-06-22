پیروزی یک نیمه ای آرژانتین مقابل اتریش

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال اتریش و آرژانتین در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۶ و از گروه J شامگاه دوشنبه اول تیر و از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران با قضاوت امین عمر در ورزشگاه کانساس سیتی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود آرژانتین به پایان رسید.

شروع بازی و از دست دادن پنالتی توسط مسی

شاگردان لیونل اسکالونی بازی را هجومی آغاز کردند و در همان دقایق نخست با حمایت گسترده هواداران خود کنترل جریان مسابقه را در اختیار گرفتند. در دقیقه ۵، نفوذ لائوتارو مارتینز به محوطه جریمه اتریش با خطای مدافعان این تیم متوقف شد و پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدئویی، داور نقطه پنالتی را نشان داد.

در حالی که نگاه هزاران تماشاگر حاضر در ورزشگاه و میلیون‌ها بیننده تلویزیونی به لیونل مسی دوخته شده بود، کاپیتان آرژانتین در دقیقه ۹ پشت توپ قرار گرفت اما ضربه آرام و زمینی او با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت تا فرصت طلایی تاریخ‌سازی از دست برود. این سومین پنالتی از دست رفته مسی در ادوار جام جهانی بود.

پس از این اتفاق، بازیکنان اتریش با روحیه بیشتری به بازی ادامه دادند و با پرس فشرده در میانه میدان اجازه ندادند آرژانتین به راحتی موقعیت‌سازی کند. مارسل زابیتزر و کنراد لایمر چند بار روی دروازه آلبی‌سلسته خطرساز شدند و حتی در دقایقی از نیمه نخست، تیم اروپایی نمایش بهتری نسبت به حریف پرستاره خود ارائه داد.

مسی اشتباه خود را جبران کرد

با این حال، ستاره بزرگ فوتبال جهان بار دیگر کیفیت خود را به نمایش گذاشت. در دقیقه ۳۸، مسی با آغاز یک حرکت ترکیبی از میانه میدان، خود را به محوطه جریمه رساند و روی ارسال زمینی هم‌تیمی‌اش با ضربه‌ای دقیق توپ را به گوشه دروازه اتریش فرستاد تا ورزشگاه دالاس منفجر شود.

این گل هفدهمین گل لیونل مسی در تاریخ جام‌های جهانی بود؛ گلی که باعث شد فوق‌ستاره آرژانتینی از رکورد ۱۶ گل میروسلاو کلوزه عبور کند و به تنهایی عنوان بهترین گلزن تاریخ جام جهانی را به نام خود ثبت کند.

مسی همچنین با این گل به سومین بازیکن تاریخ جام جهانی تبدیل شد که در شش مسابقه متوالی این رقابت‌ها موفق به گلزنی می‌شود؛ رکوردی که پیش از این تنها در اختیار ژوست فونتن فرانسوی و ژایرزینیوی برزیلی قرار داشت.

در ادامه نیمه نخست، بازیکنان اتریش برای جبران نتیجه تلاش کردند اما دفاع منسجم آرژانتین اجازه خلق موقعیت جدی را به حریف نداد تا نیمه اول با برتری یک بر صفر آلبی‌سلسته و در شبی تاریخی برای لیونل مسی به پایان برسد.