کامبک الجزایر مقابل اردن و امیدواری به صعود/ نماینده آسیا حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال تراکتور الجزایر و اردن در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و از گروه J صبح امروز سه‌شنبه ۲ تیر با قضاوت اسلاوکو وینچیچ و در ورزشگاه لیوایز خلیج سانفرانسیسکو آمریکا به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۲ بر یک به سود الجزایر خاتمه یافت.

بازی از همان دقایق ابتدایی با احتیاط اردنی‌ها و مالکیت بیشتر الجزایر آغاز شد. در دقیقه ۲، اردن روی یک ضربه ایستگاهی به آستانه گلزنی رسید اما ضربه سر نزار الرشدان با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت.

در ادامه و در دقیقه ۳، الجزایر نخستین فرصت جدی خود را خلق کرد. پرس سنگین خط حمله این تیم باعث اشتباه در خط دفاع اردن شد و امین غوری در موقعیت شوت‌زنی قرار گرفت اما ضربه او به کنار تور دروازه برخورد کرد.

در دقیقه ۵، بازیکنان الجزایر با تسلط کامل بر جریان بازی، توپ و میدان را در اختیار گرفتند و بخش عمده‌ای از حملات خود را از میانه زمین طراحی کردند، در حالی که اردن بیشتر به دنبال ضدحملات بود.

در دقیقه ۱۰، رمضی بن‌سبعینی در برخورد هوایی با محمود المردی دچار مصدومیت جزئی شد اما داور خطایی اعلام نکرد. دقایقی بعد نیز رایان آیت‌نوری با آسیب‌دیدگی خفیف مواجه شد که البته به بازی ادامه داد.

در دقیقه ۱۶، بازی تا حدی آرام‌تر شد و الجزایر با پاس‌های کوتاه و مالکانه سعی در باز کردن دفاع فشرده اردن داشت.

در دقیقه ۱۸، آیت‌نوری بار دیگر روی زمین افتاد و نگرانی‌هایی درباره وضعیت جسمانی او ایجاد شد، اما مدافع منچسترسیتی توانست به بازی برگردد.

در دقیقه ۲۰، ریاض محرز در موقعیتی تک به تک و بسیار خطرناک قرار گرفت اما در کنترل نهایی توپ دچار اشتباه شد و فرصت طلایی گلزنی از دست رفت.

در دقیقه ۲۱، محرز بار دیگر با فرار از تله آفساید صاحب موقعیت شد اما این بار واکنش خوب دروازه‌بان اردن مانع از باز شدن دروازه شد.

در دقیقه ۲۶، توقفی کوتاه برای نوشیدن آب در شرایط نه‌چندان گرم مسابقه (حدود ۱۸ درجه) اعلام شد. بلافاصله پس از آغاز مجدد، الجزایر صاحب ضربه کرنر شد.

در دقیقه ۳۰، امین غوری از پشت محوطه جریمه شوتی روانه دروازه کرد که دروازه‌بان اردن آن را مهار کرد تا نخستین شوت در چارچوب الجزایر ثبت شود.

در دقیقه ۳۳، ریاض محرز بار دیگر تا آستانه گلزنی پیش رفت اما ضربه او با واکنش عالی یزید ابولیلا مهار شد و به کرنر رفت. در ادامه نیز اردن صاحب یک موقعیت ایستگاهی شد که ارسال آن ثمری نداشت.

در دقیقه ۳۶، رایان آیت‌نوری در محوطه جریمه اردن سرنگون شد اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

در دقیقه ۳۷، الجزایر یکی از بهترین موقعیت‌های خود را خلق کرد. ارسال دقیق از جناح چپ به امین غوری رسید و شوت او پس از واکنش دیدنی دروازه‌بان اردن برگشت داده شد.

در دقیقه ۳۹، ارسال ساندر برگه از سمت راست با اختلاف از مقابل مهاجمان الجزایر عبور کرد و موقعیت دیگری از دست رفت.

در دقیقه ۴۱، لامین کامارا از فاصله‌ای دور شانس خود را امتحان کرد اما ضربه او دقت لازم را نداشت و از کنار دروازه به بیرون رفت.

این مسابقه که در ورزشگاه «لیوایز» آمریکا برگزار می‌شود، در شرایطی تا دقایق پایانی نیمه نخست با تساوی بدون گل دنبال می‌شد که در دقیقه ۳۶ ورق بازی برگشت.

گل اول بازی برای اردن

در این دقیقه، اردن روی یک ضدحمله سریع و برنامه‌ریزی‌شده صاحب موقعیت شد. ارسال زمینی از جناح راست در ابتدا با ضربه موسی التماری همراه شد، اما این بازیکن به شکل غیرمنتظره‌ای توپ را از دست داد و موقعیت از دسترس او خارج شد. با این حال توپ در شرایطی ایده‌آل مقابل نزار الرشدان قرار گرفت و این هافبک اردنی با ضربه‌ای محکم و دقیق، توپ را به گوشه پایین دروازه الجزایر فرستاد تا قفل دروازه‌ها شکسته شود.

پس از این گل، جریان بازی همچنان با تلاش الجزایر برای جبران گل خورده ادامه یافت. در دقیقه ۴۳ نیز حمله‌ای دیگر از سوی اردن شکل گرفت و این تیم روی یک ارسال دقیق به دنبال افزایش اختلاف بود، اما مهاجم اردنی پیش از زمان مناسب حرکت کرده و در موقعیت آفساید قرار گرفت و داور مسابقه این حمله را متوقف کرد.

شروع نیمه دوم

در دقیقه ۴۸، ابراهیم مازا با نفوذی موفق از میانه میدان موفق شد کرنر برای تیمش به دست بیاورد. ارسال ریاض محرز در ادامه با آشفتگی مدافعان اردن همراه شد اما توپ در نهایت دفع شد.

در دقیقه ۴۹، اردن با یک پاس بلند و سریع تلاش کرد از ضدحمله استفاده کند، اما رایان آیت‌نوری با جاگیری مناسب و سرعت بالا توپ را قطع کرد تا خطر از روی دروازه الجزایر برداشته شود.

در دقیقه ۵۲، ریاض محرز روی خط محوطه جریمه توسط مدافع اردن متوقف شد و یک ضربه ایستگاهی مناسب برای الجزایر به دست آمد. ارسال محرز با مشت دروازه‌بان اردن دفع شد و توپ برگشتی نیز به نتیجه‌ای برای الجزایر منجر نشد.

در دقیقه ۵۵، ابراهیم مازا یکی از بهترین فرصت‌های الجزایر را خلق کرد. شوت او از پشت محوطه جریمه توسط دروازه‌بان اردن مهار شد و در ریباند نیز امین غوری نتوانست از موقعیت استفاده کند.

در دقیقه ۵۷، بازی کاملاً در اختیار الجزایر قرار داشت و این تیم چندین بار تا آستانه گلزنی پیش رفت، اما دفاع منسجم اردن مانع از باز شدن دروازه شد.

در دقیقه ۶۱، مازا در موقعیتی تک به تک قرار گرفت اما ضربه او از زاویه بسته با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت. در ادامه همین دقایق، نور الروابده نیز در سمت مقابل شانس خود را امتحان کرد اما شوت او از کنار دروازه الجزایر عبور کرد.

در دقیقه ۶۲، فشار الجزایر ادامه یافت و بار دیگر موقعیت‌هایی روی دروازه اردن ایجاد شد اما مدافعان این تیم با تمرکز بالا مانع از گلزنی شدند.

گل تساوی برای الجزایر

سرانجام در دقیقه ۶۹، الجزایر به گل تساوی رسید. ارسال کرنر ریاض محرز با ضربه سر دقیق نذیر بن‌بولعی در مرکز محوطه جریمه همراه شد و این بازیکن تازه‌وارد توانست توپ را به گوشه دروازه اردن هدایت کند تا نتیجه یک بر یک شود و بازی کاملاً به تعادل بازگردد.

پس از این گل، در دقیقه ۷۳ یک ضربه ایستگاهی برای الجزایر به دست آمد که شوت فایس شعیبی به راحتی در اختیار دروازه‌بان اردن قرار گرفت. در همین دقایق، جریان مسابقه با هیجان بیشتری دنبال شد و حتی وقفه آب‌پاشی در نیمه دوم نیز تحت تأثیر سرعت بازی قرار نگرفت.

در دقیقه ۷۷، هر دو تیم دست به تعویض زدند. در این دقیقه ریاض محرز از ترکیب الجزایر خارج شد و انیس حاج موسی جای او را گرفت. همچنین در ترکیب اردن محمود المردی جای خود را به عوده الفخوری داد.

در دقیقه ۸۰ نیز حمله خطرناک الجزایر با واکنش خوب دروازه‌بان اردن همراه شد و ضربه انیس حاج موسی توسط او دفع شد تا همچنان نتیجه مسابقه برابر باقی بماند.

کامبک الجزایر مقابل اردن

در دقیقه ۸۵، الجزایر موفق شد کامبک خود را کامل کند. روی یک ارسال کرنر و آشفتگی در محوطه جریمه، امین غوریی در نزدیکی دروازه صاحب توپ شد و آن را تبدیل به گل کرد تا الجزایر ۲ بر یک پیش بیفتد.

با این حال، این گل بلافاصله وارد بررسی VAR شد و داور برای تشخیص موقعیت آفساید احتمالی در لحظه ارسال پاس، صحنه را بازبینی و در نهایت گل را تایید کرد.

بازیکنان اردن که بخش عمده‌ای از دقایق مسابقه را در فاز دفاعی سپری کرده‌اند، در لحظات پایانی سعی دارند فشار بیشتری روی دروازه الجزایر وارد کنند، اما تغییر سرعت و انتقال از دفاع به حمله برای آن‌ها با دشواری همراه بوده و نتوانستند موقعیت خطرناک جدی خلق کنند.

در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود الجزایر به پایان رسید.

در دیگر بازی این گروه شامگاه دوشنبه اول تیر تیم ملی فوتبال آرژانتین موفق شد با دو گل لیونل مسی تیم ملی اتریش را شکست دهد.