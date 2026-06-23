به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال کرواسی و پاناما در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ از گروه L بامداد امروز چهارشنبه ۳ تیر و از ساعت ۰۲:۳۰ به وقت تهران با قضاوت پیر آجو و در ورزشگاه تورنتو کانادا به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

در دقیقه ۲ مسابقه، کرواسی نخستین حمله جدی بازی را طراحی کرد. «لوکا مودریچ» با ارسال توپی دقیق از سمت راست، «مارکو پاسالیچ» را صاحب موقعیت کرد اما ضربه سر این بازیکن با اختلاف زیادی از بالای دروازه به بیرون رفت.

یک دقیقه بعد، برخلاف انتظارها که تصور می‌شد پاناما با دفاعی فشرده تنها به ضدحملات چشم دوخته باشد، این تیم با حفظ توپ و انجام چند پاس متوالی موفق شد یک ضربه ایستگاهی در زمین کرواسی به دست آورد. ارسال توپ به محوطه جریمه با دفع ناقص مدافعان کرواسی همراه شد اما در نهایت ضربه «امیر موریو» توسط مدافعان بلوکه شد.

در دقیقه ۵، لوکا مودریچ بار دیگر کیفیت بالای خود را به نمایش گذاشت و با یک پاس بلند تماشایی، «ایوان پریشیچ» را در موقعیت مناسبی قرار داد اما این بازیکن نتوانست توپ را به خوبی کنترل کند و دروازه‌بان پاناما صاحب توپ شد.

در دقیقه ۹، «یوئل بارسناس» با حرکتی تکنیکی در میانه میدان چند بازیکن کرواسی را از پیش رو برداشت و زمینه یک حمله دیگر را برای پاناما فراهم کرد. در ادامه، این تیم صاحب یک ضربه ایستگاهی در موقعیتی مناسب شد تا بار دیگر دروازه کرواسی را تهدید کند.

در دقیقه ۱۰، پس از وقفه‌ای نسبتاً طولانی، بارسناس ضربه ایستگاهی را به سمت تیر دوم ارسال کرد اما مدافعان کرواسی با ضربه سر توپ را دور کردند و اجازه خلق موقعیت را ندادند.

در دقیقه ۱۶، پاناما روی یک ضدحمله سریع تا آستانه گلزنی پیش رفت. تغییر جهت بازی به سمت راست باعث شد «امیر موریو» در فضای مناسبی صاحب توپ شود. او پس از یک کنترل خوب، ارسال زمینی خطرناکی را مقابل دروازه انجام داد اما «خوسه فاخاردو» تنها چند سانتی‌متر با رسیدن به توپ فاصله داشت و این فرصت از دست رفت.

در دقیقه ۲۰، کرواسی همچنان برای خلق نخستین موقعیت جدی خود تلاش می‌کرد. لوکا مودریچ هدایت بازی را بر عهده داشت اما انسجام دفاعی بازیکنان پاناما اجازه نفوذ به حریف نمی‌داد. در این دقایق چند برخورد فیزیکی سنگین نیز در جریان بازی رخ داد اما داور ترجیح داد بازی را ادامه دهد.

در دقیقه ۲۳، خطرناک‌ترین صحنه مسابقه شکل گرفت. «امیر موریو» از سمت راست توپ را روی دروازه ارسال کرد و «خوسه لوئیس رودریگس» با ضربه سری دقیق دروازه کرواسی را هدف گرفت اما «دومینیک لیواکوویچ» با واکنشی درخشان توپ را به تیر افقی دروازه کوبید و مانع از گلزنی پاناما شد.

یک دقیقه بعد، داور مسابقه به دلیل گرمای هوا بازی را برای نوشیدن آب متوقف کرد. البته مشخص شد در صحنه قبلی، توپ پیش از ارسال موریو از خط عرضی عبور کرده بود و حتی در صورت گل شدن نیز این گل مردود اعلام می‌شد. با این حال، پاناما تیم برتر میدان تا آن لحظه بود.

در دقیقه ۲۷، پس از پایان وقفه، بازی از سر گرفته شد و گزارش‌ها حاکی از آن بود که «زلاتکو دالیچ» سرمربی کرواسی در زمان توقف مسابقه گفت‌وگویی جدی و تند با شاگردانش داشته تا عملکرد ضعیف تیمش را بهبود ببخشد.

در دقیقه ۳۲، کرواسی سرعت گردش توپ خود را افزایش داد اما همچنان موفق به ثبت حتی یک شوت در چارچوب نشده بود و دفاع منسجم پاناما به خوبی حملات این تیم را خنثی می‌کرد.

در دقیقه ۳۴، اشتباه «مارین پونگراچیچ» در نیمه زمین خودی می‌توانست برای کرواسی گران تمام شود اما «متئو کواچیچ» با بازگشتی به‌موقع مانع از نفوذ «کریستیان مارتینز» به محوطه جریمه شد و خطر را دفع کرد.

در دقیقه ۳۵، پونگراچیچ بار دیگر مرتکب اشتباه شد. او که دقایقی قبل توپ را از دست داده بود، این بار پاس خود را مستقیماً به بیرون زمین فرستاد تا نارضایتی هواداران کرواسی در سکوها آشکار شود.

در دقیقه ۳۷، کرواسی در زمین پاناما صاحب یک ضربه ایستگاهی شد اما بازیکنان این تیم با انتخابی عجیب، ضربه را کوتاه کار کردند و خیلی زود توپ را از دست دادند. هرچند پاس بلند پانامایی‌ها در ادامه بیش از حد بلند بود و مدافعان کرواسی فرصت بازگشت پیدا کردند، اما حملات نماینده آمریکای مرکزی همچنان ادامه داشت و این تیم در دقایق پایانی نیمه نخست عملکردی امیدوارکننده از خود به نمایش گذاشت.

در نهایت این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

در دیگر بازی این گروه تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و غنا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل تمام شد و هر دو تیم ۴ امتیازی شدند.