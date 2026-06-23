به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال نروژ و سنگال در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد امروز سه‌شنبه ۲ تیر و از ساعت ۰۳:۳۰ به وقت تهران از گروه I با قضاوت ویلتون سامپایو و در ورزشگاه بوستون آمریکا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود نروژ به پایان رسید.

در دقیقه نخست مسابقه، یولیان ریرسون با یک پرتاب اوت بلند از جناح راست زمینه‌ساز نخستین موقعیت نروژ شد و این تیم در کمتر از یک دقیقه صاحب ضربه کرنر شد.

در دقیقه دوم، نروژ با یک شوک بزرگ مواجه شد. یولیان ریرسون مدافع دورتموندی این تیم به دلیل مصدومیت قادر به ادامه بازی نبود و جای خود را به مارکوس پدرسن داد. تعویضی که می‌توانست بر قدرت ارسال‌ها و ضربات ایستگاهی نروژ تأثیرگذار باشد.

فشار نروژی‌ها در دقیقه سوم ادامه یافت. ابتدا آنتونیو نوسا پس از دفع کرنر سنگالی‌ها با شوتی از پشت محوطه جریمه توپ را به مدافعان حریف کوبید تا تیمش صاحب کرنر دیگری شود. در ادامه همین حملات، کریستوفر آیر روی ارسال کرنر با ضربه سری خطرناک دروازه سنگال را تهدید کرد اما ادوارد مندی با واکنشی استثنایی و تماشایی مانع از باز شدن دروازه شد.

در دقیقه پنجم، نروژ رکوردی جالب را به ثبت رساند و به نخستین تیم تاریخ جام جهانی تبدیل شد که در چهار دقیقه ابتدایی یک مسابقه موفق به کسب چهار ضربه کرنر می‌شود.

در دقیقه هفتم، سنگال از جناح راست حمله خطرناکی را طراحی کرد اما اوریان نیلند دروازه‌بان نروژ با واکنشی مناسب ارسال خطرناک حریف را دور کرد.

یک دقیقه بعد، شوت زمینی ادریسا گانا گیه از پشت محوطه جریمه توسط مدافعان نروژ دفع شد. در ضدحمله نیز آنتونیو نوسا قصد نفوذ داشت اما در میانه میدان متوقف شد تا بازی با ریتمی بسیار بالا دنبال شود.

در دقیقه دهم، سادیو مانه با حرکتی خوب از سمت چپ نفوذ کرد اما ارسال او دقت لازم را نداشت و توسط مدافعان نروژ دفع شد. مانه در ادامه نیز نتوانست از توپ برگشتی استفاده کند و فرصت سنگال از دست رفت.

در دقیقه چهاردهم، مارکوس پدرسن که دقایقی قبل به میدان آمده بود، روی یک حرکت تیمی فرصت مناسبی برای مارتین اودگارد ساخت اما کاپیتان نروژ ضربه خود را از داخل محوطه جریمه به بالای دروازه فرستاد تا یکی از بهترین فرصت‌های مسابقه هدر برود.

در دقیقه شانزدهم، سنگال صاحب ضربه کرنر شد اما ارسال الحاج مالک دیوف با بی‌دقتی همراه بود و بدون ایجاد خطر از کنار محوطه جریمه عبور کرد.

در دقیقه بیست و یکم، فردریک اورسنس با خطایی شدید روی موسی نیخاته در نزدیکی محوطه جریمه سنگال مرتکب خطا شد اما داور مسابقه از نشان دادن کارت زرد خودداری کرد.

در دقیقه بیست و هشتم، اشتباه کریستوفر آیر در دفع توپ می‌توانست برای نروژ گران تمام شود. سادیو مانه توپ را به نیکلاس جکسون رساند اما مهاجم سنگال از زاویه‌ای مناسب توپ را با اختلاف به بیرون زد تا بهترین فرصت سنگال نیز از دست برود.

با گذشت نزدیک به نیم ساعت از مسابقه، نروژ تیم برتر میدان در مالکیت توپ و خلق موقعیت بوده اما سنگال نیز در ضدحملات خطرناک نشان داده و چند بار تا آستانه گلزنی پیش رفته است.

در دقیقه ۳۷، نروژ یکی از بهترین فرصت‌های خود در این مسابقه را خلق کرد. آنتونیو نوسا با ارسال دقیق از جناح چپ توپ را به ارلینگ هالند رساند و این مهاجم نیز با ضربه سر توپ را برای مارتین اودگارد مهیا کرد. کاپیتان نروژ پس از کنترل سینه، با یک ضربه نیمه‌والی زمینی دروازه سنگال را تهدید کرد اما ادوارد مندی با واکنشی تماشایی و شیرجه‌ای به موقع مانع از باز شدن دروازه تیمش شد تا این فرصت طلایی از دست برود.

دو دقیقه بعد و در دقیقه ۳۹، نروژی‌ها بار دیگر روی یک ارسال خطرناک صاحب موقعیت شدند. ساندر برگه توپ را با سانتری دقیق به محوطه جریمه فرستاد اما ارسال او چند متر جلوتر از ارلینگ هالند فرود آمد و مهاجم نروژ نتوانست ضربه نهایی را به توپ بزند.

در دقیقه ۴۱، سنگال تلاش کرد از راه شوت‌های از راه دور به گل برسد. لامین کامارا از فاصله‌ای بیش از ۳۰ متر شانس خود را امتحان کرد اما ضربه زمینی او با اختلاف از کنار تیرک دروازه اوریان نیلند به بیرون رفت. با این حال سنگالی‌ها تا این لحظه هنوز موفق نشده‌اند ضربه‌ای در چارچوب دروازه نروژ ثبت کنند.

گل اول بازی برای نروژ

سرانجام در دقیقه ۴۳ قفل دروازه‌ها شکسته شد. اشتباه عجیب کالیدو کولیبالی در میانه زمین باعث شد توپ مقابل مارکوس پدرسن قرار بگیرد. مدافع راست نروژ پس از پیشروی تا داخل محوطه جریمه، با یک ضربه زمینی دروازه ادوارد مندی را باز کرد. هرچند سنگربان سنگال به توپ دست زد اما نتوانست مانع ورود آن به دروازه شود تا نروژ با گل نخستین ملی مارکوس پدرسن با نتیجه یک بر صفر پیش بیفتد.

در دقیقه ۱+۴۵، مارتین اودگارد این فرصت را داشت تا با یک پاس مناسب زمینه‌ساز گل دوم نروژ شود اما در تصمیم‌گیری نهایی موفق عمل نکرد. در ادامه ضدحمله سنگال شکل گرفت و اسماعیلا سار با ضربه‌ای نه‌چندان خطرناک دروازه نروژ را تهدید کرد که توپ به راحتی در اختیار اوریان نیلند قرار گرفت.

در دقیقه ۴+۴۵، نروژ تا آستانه به ثمر رساندن گل دوم پیش رفت. اشتباه ادوارد مندی در دفع توپ باعث شد ارلینگ هالند در موقعیتی ایده‌آل صاحب توپ شود. مهاجم نروژ پس از تصاحب توپ با زاویه‌ای نسبتاً بسته اقدام به شوت‌زنی کرد اما ضربه او به تیرک نزدیک دروازه برخورد کرد و به بیرون رفت. کارشناسان معتقد بودند هالند می‌توانست با یک لمس اضافه زاویه بهتری برای گلزنی ایجاد کند.

شروع نیمه دوم

در آغاز نیمه دوم و در دقیقه ۴۶، سنگال بازی را از سر گرفت. کادر فنی نروژ در بین دو نیمه یک تغییر در ترکیب خود ایجاد کرد و پاتریک برگ به جای فردریک اورسن وارد میدان شد، اما سنگالی‌ها بدون تغییر به کار خود ادامه دادند.

هالند اختلاف را به دو رساند

در دقیقه ۴۸، نروژ روی یک ضدحمله برق‌آسا به گل دوم دست یافت. در حالی که سنگال در زمین نروژ صاحب توپ بود، مارتین اودگارد با قطع یک پاس اشتباه، حمله سریعی را پایه‌گذاری کرد. کاپیتان نروژ پس از پیشروی در میانه میدان، توپ را به سمت چپ برای ارلینگ هالند فرستاد. مهاجم گلزن نروژ پس از عبور توپ از مقابل کالیدو کولیبالی که در حال تکل زدن بود، با یک ضربه سرضرب تماشایی توپ را به سقف دروازه ادوارد مندی کوبید تا اختلاف به دو گل افزایش یابد.

این پنجاه‌وهشتمین گل ملی هالند در پنجاه‌ودومین بازی ملی او بود؛ آماری خیره‌کننده که بار دیگر ارزش‌های ستاره نروژی را نشان داد.

سنگال به بازی برگشت

اما پاسخ سنگال خیلی سریع از راه رسید. در دقیقه ۵۳، سادیو مانه با یک ضربه سر توپ را در محوطه جریمه برای اسماعیلا سار مهیا کرد. مهاجم سنگال با قدرت بدنی بالا مدافع مستقیم خود را کنار زد و با وجود فشار مدافعان، ضربه‌ای محکم روانه دروازه کرد که پس از برخوردی جزئی به اوریان نیلند وارد دروازه شد.

با این گل، سنگال یکی از گل‌های خورده را جبران کرد و نتیجه مسابقه در دقیقه ۵۳ به سود نروژ ۲ بر یک شد تا امیدهای نماینده آفریقا برای بازگشت به بازی زنده بماند.

در دقیقه ۵۶، سنگال فرصت مناسبی برای نزدیک‌تر شدن به نتیجه به دست آورد. لامین کامارا پشت محوطه جریمه صاحب توپ شد اما ضربه او با بی‌دقتی از بالای دروازه اوریان نیلند به بیرون رفت. در همین دقیقه کادر فنی سنگال برای افزایش توان هجومی تیم خود دست به تغییرات زد و ابراهیم امبایه به جای پاپ گیه و اسماعیل جاکوبز به جای الحاج مالک دیوف وارد زمین شدند. امبایه در صورت گلزنی می‌توانست به نخستین نوجوان تاریخ جام جهانی تبدیل شود که در دو بازی نخست خود موفق به گلزنی می‌شود.

هالند و باز هم گل برای نروژ

تنها دو دقیقه بعد و در دقیقه ۵۸، نروژ بار دیگر ضربه سنگینی به حریف وارد کرد. مدافعان سنگال در دفع توپ داخل محوطه جریمه دو بار مرتکب اشتباه شدند و در ادامه پاتریک برگ از سمت چپ توپ را به قلب محوطه ارسال کرد. ارلینگ هالند نیز با یک ضربه والی تماشایی توپ را به سقف دروازه کوبید تا دومین گل شخصی خود و سومین گل نروژ را به ثمر برساند.

مهاجم نروژ به ششمین بازیکن تاریخ جام جهانی تبدیل شد که در هر یک از دو بازی نخست خود در این رقابت‌ها بیش از یک گل به ثمر می‌رساند. همچنین او نخستین بازیکن در ۵۰ سال اخیر است که به این رکورد دست یافته؛ رکوردی که آخرین بار توسط هری کین در جام جهانی ۲۰۱۸ ثبت شده بود.

در دقیقه ۶۱، جریان بازی برای دقایقی متوقف شد تا ادوارد مندی، دروازه‌بان سنگال، تحت مداوا قرار گیرد. آسیب‌دیدگی این گلر باتجربه جدی‌تر از آن بود که بتواند به بازی ادامه دهد.

در نهایت در دقیقه ۶۳، سنگال دومین تعویض اجباری خود را انجام داد و موری دیائو، دروازه‌بان ۳۳ ساله این تیم، در ششمین بازی ملی خود و در روز تولدش جانشین ادوارد مندی شد. همچنین پاته سیس نیز به جای لامین کامارا وارد میدان شد.

در دقیقه ۶۹، داور مسابقه برای دومین بار بازی را به دلیل گرمای هوا متوقف کرد تا بازیکنان از وقفه آب‌رسانی استفاده کنند. این تصمیم با واکنش و سوت‌های اعتراضی بخشی از تماشاگران حاضر در ورزشگاه نیویورک ـ نیوجرسی همراه شد. این در حالی بود که طبق پیش‌بینی‌ها احتمال بارش شدید باران در منطقه وجود داشت و برخی معتقد بودند ممکن است این توقف کوتاه چندان ضروری نباشد.

در دقیقه ۷۲، هر دو تیم دست به تغییراتی در ترکیب خود زدند. آنتونیو نوسا، وینگر نروژ که شب کم‌فروغی را پشت سر گذاشته بود، جای خود را به آندریاس شیلدروپ داد. در سوی مقابل، کالیدو کولیبالی که روی دو گل نروژ نقش منفی داشت، از زمین خارج شد و پاپ ماتار سار، هافبک باشگاه تاتنهام، به میدان آمد تا سنگال با رویکردی هجومی‌تر به دنبال جبران نتیجه باشد.

سه دقیقه بعد و در دقیقه ۷۵، سنگال یکی از حملات امیدوارکننده خود را طراحی کرد. ابراهیم امبایه با حرکات تکنیکی از سمت راست عبور کرد و توپ را به محوطه جریمه فرستاد اما اسماعیلا سار نتوانست ضربه نهایی را به سمت دروازه بزند. در ادامه همین صحنه، ادریسا گانا گیه و داوید مولر ولف زیر یک توپ بلند با یکدیگر برخورد کردند اما داور اعتقادی به خطا نداشت و بازی را با ضربه دروازه دنبال کرد.

در ادامه مسابقه، مارتین اودگارد بار دیگر کیفیت فنی خود را به نمایش گذاشت و با چند حرکت انفرادی سعی کرد راهی به قلب دفاع سنگال پیدا کند، اما مدافعان این تیم مانع از خلق موقعیت جدی شدند.

سنگال نیز روی یک ضدحمله خطرناک صاحب فرصت شد. ارسال توپ به داخل محوطه جریمه پس از برخوردی مشکوک، مقابل نیکلاس جکسون قرار گرفت اما ضربه مهاجم سنگال توسط اوریان نیلند مهار شد. البته کمک‌داور پیش از آن پرچم آفساید را بالا برد و در نهایت این صحنه خطری برای دروازه نروژ به همراه نداشت.

سنگال اختلاف را به حداقل رساند

سرانجام در دقیقه ۳+ ۹۰، قفل دروازه نروژ بار دیگر شکست. اشتباه کریستوفر آیر در دفع توپ باعث شد توپ در محوطه جریمه به اسماعیلا سار برسد. این مهاجم سنگالی با هوشمندی کامل توپ را کنترل کرد و با ضربه‌ای دقیق دروازه اوریان نیلند را باز کرد تا نتیجه ۳ بر ۲ شود.

در نهایت این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود نروژ به پایان رسید تا این تیم هم پس از فراتسه صعودش به دور حذفی قطعی شود.