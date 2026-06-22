تأمین آب پایدار برای بیش از ۷۲ هزار نفر در روستاهای کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عبدیان، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین و توزیع آب شرب روستایی گفت: برای اجرای این پروژه‌ها بیش از ۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال هزینه شده و برای اجرای این طرح‌ها ۴۷ حلقه چاه حفر و تجهیز شده و ۱۷ باب مخزن ذخیره آب با ظرفیت مجموع ۵ هزار و ۷۰۰ مترمکعب احداث شده است.

وی همچنین از ساخت ۵ ایستگاه پمپاژ در این مدت خبر داد و افزود: به منظور انتقال و توزیع آب شرب در روستاهای هدف، ۹۸ کیلومتر خطوط انتقال و ۱۱۵ کیلومتر از شبکه توزیع اجرا شده است و برای افزایش رضایتمندی مردم یک آب‌شیرین‌کن نیز احداث شده است.