به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز دوشنبه در حاشیه جلسه حمل و نقل جادهای که در پایانه مرزی چذابه برگزار شد، گفت: خوشبختانه فعالیتهای بسیار خوبی در پایانه مرزی چذابه صورت گرفته و ما باید تلاش کنیم که اینجا به پایانهای قابل توجه تبدیل شود که هم امر صادرات و هم امر واردات از اینجا رونق قابل توجهی داشته باشد.
استاندار خوزستان با اشاره به ظرفیتهای موجود در این منطقه افزود: ما حتماً بازارچه مرزی را در اینجا شکل خواهیم داد و گمرک اینجا را بنا داریم مثل گمرک شلمچه، انشاءالله ۲۴ ساعته کنیم. امکاناتی که در اینجا فراهم شده به گونهای است که میتواند این ظرفیت را ایجاد کند که فعالیتهای تجاری و بازرگانی با استفاده از مجموعه ظرفیتها رونق یابد.
موالیزاده تصریح کرد: ظرفیتهایی که به عنوان زائرسرا ایجاد کردیم، همینها هم میتواند در طول سال برای موارد دیگر مورد بهرهبرداری قرار بگیرد.
وی با اشاره به مصوبات این جلسه خاطرنشان کرد: بحث کالای همراه مسافر را هم در این جلسه مطرح کردیم که غیر از کالای ممنوعه، آن ۳۶ قلم کالایی که از مرز شلمچه وارد میشود، همان کالاها از مرز چذابه هم وارد شود. یعنی دقیقاً همان قاعدهای که در مرز شلمچه وجود دارد، همان قواعد و همان سازوکارها در مرز چذابه انشاءالله پیاده شود.
استاندار خوزستان در پایان با ابراز اطمینان از آینده این پایانه مرزی گفت: من مطمئنم چشمانداز چذابه اگر بهتر از شلمچه نباشد و بالاتر از آن نباشد، قطعاً در آینده پایینتر از آن نخواهد بود.
نظر شما