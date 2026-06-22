رئیس بانک مرکزی ادعای ترامپ درباره دارایی مسدود شده ایران را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره به نقل از «عبدالناصر همتی» رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد: اسناد امضاشده در خصوص داراییهای مسدودشدمان، هیچگونه الزامی برای خرید محصولات کشاورزی از آمریکا ایجاد نمیکند.
وی در عین حال با تبیین رویکرد تجاری ایران براساس منافع ملی افزود: با این حال، اگر قیمت و کیفیت محصولات کشاورزی آمریکا بهتر [از دیگر محصولات کشاورزی] باشد، هیچ مانعی برای خرید آنها وجود ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان درباره نحوه هزینهکرد بخش دیگری از این وجوه خاطرنشان کرد: ما میتوانیم از محل قسط دوم داراییهای آزادشده، هرگونه کالای غیرتحریمی را خریداری کنیم.
این موضعی گیری ساعتی پس از آن بیان می شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: داراییهای بلوکهشده ایران که قرار است آزاد شوند، «صرفاً برای خرید مواد غذایی از کشاورزان آمریکایی» مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
ترامپ در ادامه ادعاهای خود افزود: تهران نباید درآمدهای نفتی خود را صرف بازسازی توان نظامی کند، بلکه باید این منابع را برای خرید مواد غذایی برای مردم خود به کار گیرد.
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