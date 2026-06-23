به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد فرخی صبح سهشنبه در جمع رسانهها اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از دو هزار و ۲۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان خطکشی شده است.
وی با اشاره به اهمیت خطکشی در افزایش ایمنی راهها افزود: خطکشی مناسب با هدایت صحیح رانندگان، افزایش خوانایی مسیر، تفکیک جریانهای ترافیکی و هشدار در نقاط حساس، نقش مهمی در کاهش تصادفات ناشی از انحراف و خروج از جاده دارد.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی با بیان اینکه استان در مسیر کریدورهای مهم شرق کشور قرار دارد، گفت: عملیات خطکشی با اولویت محورهای پرتردد و راهبردی انجام شده و محورهای بیرجند ـ قاین، خوسف ـ دیهوک ـ طبس، فردوس ـ بجستان و دیهوک ـ راور از مهمترین مسیرهای تحت پوشش این طرح بودهاند.
فرخی با تأکید بر تأثیر خطکشی در افزایش ایمنی تردد به ویژه در شب، شرایط کاهش دید و مسیرهای طولانی کویری استان، بیان کرد: اجرای برنامههای ایمنسازی راهها از جمله خطکشی، نصب و بهروزرسانی علائم و سایر اقدامات مرتبط تا پایان سال با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود ادامه خواهد داشت.
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