مسیر تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین توکلی زاده در صحن شورای شهر تهران با بیان اینکه ما شاهد بزرگترین رستاخیز مردمی و مقاومت ایرانیان خواهیم بود، اظهار کرد: بر اساس تقسیم کار ملی، پشتیبانی برنامه ها بر عهده دولت و اجرا، مدیریت میدان بر عهده سپاه محمد رسول الله (ص) و امنیت بر عهده قرارگاه ثارالله است. چهار حوزه اجتماعی و فرهنگی، اسکان، حمل و نقل و خدمات شهری نیز بر عهده شهرداری خواهد بود.

وی ادامه داد: این مراسم فراملی تنها با حضور و همکاری مردم قابل مدیریت است و در حال تلاش هستیم که با نظام درستی بتوانیم خدمات را به شهروندان ارائه دهیم. استقبال از استانها و شهرستان ها بسیار بالاست و تمام گروه های جهادی وارد عمل شدند و در حال عزیمت به تهران برای خدمت به مردم هستند.

توکلی زاده ادامه داد: این مراسم با شعار «باید برخاست» برگزار خواهد شد که طراحی تمام برنامه ها بر اساس این شعار پیش بینی شده است. مسیرها همچون مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن خواهد بود. تمام معاونت ها، سازمان ها و شرکت ها در این زمینه مأموریت دارند و جلسات آن با ریاست شهردار تهران هر روز برگزار می شود.

وی با اشارع به اینکه مهمترین وظیفه ما اسکان است، نیز گفت: چهار کمیته اسکان، پذیرایی، بهداشت و درمان پیش بینی شده است. قرارگاه دیگر ما فرهنگی است و تمام مجموعه های نرم افزاری در این زمینه وارد عمل شده اند که تقسیم کار خوبی در این راستا صورت گرفته است.

توکلی زاده با اعلام اینکه چند مسئولیت نیز به سازمان بهشت زهرا (س) و سازمان میادین میوه و تره بار محول شده است، تصریح کرد: برنامه ریزی های مفصلی در این زمینه صورت گرفته است.

به گفته وی؛ بیشترین تراکم مردم در نقاط مختلف پیش بینی شده و چگونگی توزیع وسایل نقلیه عمومی نیز مشخص شده است.

وی افزود: قرارگاه پشتیبانی نیز پشتیبانی تمام گروه ها را انجام خواهد داد. این مسئولیت با معاونت مالی است و بخشی از اقدامات نیز به مناطق واگذار شده است.

وی ادامه داد: بخش دیگر از اقدامات هم باید به صورت متمرکز دنبال شود. فراخوان بزرگی از فردا آغاز خواهد شد و حوزه های مختلف می توانند در آن ثبت نام کنند. یک فورس لاین توسط مرکز ارتباطات شهرداری تهران پیش بینی شده و ثبت نام آن از امروز آغاز می شود.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان بخش مهمی از زائران ما زنان، دختران و خانواده ها هستند، تصریح کرد: همه شهردخت ها پای کار خواهند بود و مدیریت بخش های زنانه اسکان نیز به اداره کل بانوان واگذار شده است.

به گفته وی؛ بخشی از شهر نیز به زائرشهر تبدیل می شود که با کمک معاونت خدمات شهری، سازمان بوستان ها و سازمان بسیج این زائرشهرها با ظرفیت پنج تا ۵۰ هزار نفر آماده خواهند شد.

توکلی زاده خاطرنشان کرد: قرارگاه بازرسی و نظارت نیز بر عهده سامانه ۱۳۷ خواهد بود. تعمیرات ضروری زائرشهرها و مراکز اسکان نیز در این قرارگاه پیگیری می شود. مسئولیت قرارگاه ایمنی نیز بر عهده سازمان مدیریت بحران خواهد بود. با توجه به اینکه مسیرها بارها تغییر کرد تمام مسیرها مورد بازرسی قرار گرفت.

وی تأکید کرد: دستورات به بخش های مختلف ابلاغ شده و مصوبات نیز توزیع شده است.

به گفته وی؛ مأموریت ها را بر اساس ابلاغ های ملی بین بخش های مختلف توزیع کرده ایم. شهر آماده یک میزبانی بزرگ از میهمانان رهبر شهید انقلاب است

امکانات استانها برای ورود زائرین به تهران بسیج شد

در ادامه این جلسه لطف اله فروزنده معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به تمهیدات شهرداری تهران برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: امکانات استانها برای ورود زائرین آنها به تهران بسیج شده است.

وی افزود: ستادی در این زمینه تشکیل می شود و مدیریت امور را انجام خواهد داد. با تمام دستگاه ها و استاندار تهران جلساتی برگزار شده است و قرار بر این شد دستگاه ها ظرفیت خود را اعلام کنند اما در چارچوب مناطق پیش برود.

فروزنده با تأکید بر اینکه هماهنگی بین کمیته حمل و نقل، اسکان و خدمات شهری به عمل آمده است نیز گفت: بیشترین ورود از غرب و جنوب تهران پیش بینی شده و از دستگاه های می خواهیم در تجهیز این مناطق با ما همکاری کنند.

به گفته وی؛ دستگاه های مختلف در این زمینه وارد عمل خواهند شد. با توجه به پیش بینی حضور ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر باید نهادهای مردمی در این زمینه بسیج شوند.

وی ادامه داد: تلاش ما این بود که امکانات شهرداری را در بخش های مختلف بسیج کنیم. البته استاندار تهران هم بر این تأکید داشت که همه دستگاه ها آماده خدمات رسانی به مردم در ساختمان های خود باشند.

در ادامه، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه هر حلقه اقتضای خاص خود را دارد، گفت: در حلقه اول انسداد کامل صورت می گیرد و شیوه سفر کاملاً پیاده محور است.

وی با بیان اینکه هماهنگی هایی بین مجموعه های شهرداری، سپاه و پلیس راهور انجام دادیم نیز گفت: یک موضوع مسیر وداع و موضوع دوم مسیر تشییع است که برای مراسم وداع سه حلقه شکل داده ایم.

به گفته وی؛ در حلقه دوم نیز ۳۰ نقطه انسداد پیش بینی شده که احتمال افزایش با نظر سپاه تهران وجود دارد. تمهیدات انسداد با همکاری پلیس پیش بینی شده است.

وی با اشاره به شیوه عمل و برخورد در حلقه های مختلف، متفاوت خواهد بود، افزود: ما با مخاطبین ملی، بین المللی و ساکنان تهران مواجه هستیم و پهنه بندی های تهران بر اساس ترافیک ورودی ها انجام شده است.

هرمزی خاطرنشان کرد: بیشترین ترافیک ورودی از جنوب و غرب تهران خواهد بود و با توجه به مراجعات بیرونی و ترافیک داخلی، باید اقدام هم افزایی انجام دهیم و از ظرفیت مردمی نیز استفاده کنیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه تهران ۱۴ ورودی دارد، تصریح کرد: بیشترین ورود از مسیر تهران- قم و تهران- کرج خواهد بود.

وی با بیان اینکه در حوزه پارکینگ، حمل و نقل ریلی و اتوبوس تمهیداتی پیش بینی شده است، گفت: مسئله اصلی در این بخش مدیریت مسافران در مترو است.

به گفته وی؛ مدیریت کریدورها در روز مراسم نیز موضوع دیگری است که بر اساس آن باید اتوبوسرانی را مدیریت کنیم و ممکن است برخی خطوط تغییر کنند.

هرمزی با تأکید بر اینکه در ورودی آزادراه تهران- شمال انسداد در نقطه بزرگراه شهید خرازی تقاطع بزرگراه شهید باکری انجام خواهد شد، تصریح کرد: پارکینگ پارک ارم در بزرگراه شهید باکری جنوب به عنوان پارکینگ پیش بینی شده و اگر ظرفیت تکمیل شود، از بزرگراه به عنوان پارکینگ استفاده خواهیم کرد.

در ادامه، داوود گودرزی معاون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تهران هم در جلسه حضور پیدا کرد و گفت: کمیته خدمات شهری چهار محل اصلی مأموریت دارد که شامل ورودی های شهر، زائرشهرها و مراکز خدمت، مصلی و مراسم تشییع است.

گودرزی با بیان اینکه ظرفیت های شهرداری مناطق و شهرداری کلانشهرها در این مراسم مورد استفاده قرار می گیرد نیز گفت: توان نهادها و ظرفیت های دولتی و دستگاه های اجرایی در حال احصاست و در همین حین از توان گروه های مردمی هم استفاده می کنیم.

وی ادامه داد: در تلاش هستیم که این مراسم به این بزرگی و عظمت را به خوبی برگزار کنیم. کمک به مردم برای جلوگیری از گرما زدگی، تأمین سرویس های بهداشتی در طول مسیر و پذیرایی از آنها از موضوعات مهم در طول مسیر است که باید از توان بخش های مختلف در این زمینه استفاده کرد.

گودرزی افزود: هماهنگی ها با شرکت آب و فاضلاب و شرکت توزیع نیروی برق نیز به عمل آمده و در تلاش هستیم خدمات رسانی را به درستی انجام دهیم.