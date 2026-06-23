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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

نذر خون در تاسوعا و عاشورا فرصتی برای نجات جان بیماران است

نذر خون در تاسوعا و عاشورا فرصتی برای نجات جان بیماران است

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با دعوت از مردم برای مشارکت در پویش نذر خون، بر ضرورت تأمین ذخایر خونی در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی تأکید کرد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، از شهروندان خواست با مشارکت در پویش نذر خون، فرهنگ ایثار و نوع‌دوستی را در جامعه گسترش دهند.

وی اظهار کرد: اهدای خون یکی از ارزشمندترین جلوه‌های کمک به همنوعان است و می‌تواند جان بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی را نجات دهد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه افزود: همزمان با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، برنامه نذر خون در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم تیرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

میرزاده تصریح کرد: پذیرش داوطلبان اهدای خون در این دو روز از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ انجام می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند به مرکز اهدای خون کرمانشاه واقع در میدان فرمانداری مراجعه کنند.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در این پویش گفت: هر واحد خون اهدایی می‌تواند به نجات جان چند بیمار کمک کند و تداوم این اقدام خداپسندانه نقش مهمی در تأمین نیاز مراکز درمانی دارد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: امیدواریم مردم نیکوکار استان همانند سال‌های گذشته با حضور پرشور خود در این پویش معنوی، نذری از جنس زندگی را به بیماران نیازمند اهدا کنند.

کد مطلب 6868678

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