نذر خون در تاسوعا و عاشورا فرصتی برای نجات جان بیماران است

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، از شهروندان خواست با مشارکت در پویش نذر خون، فرهنگ ایثار و نوعدوستی را در جامعه گسترش دهند.
وی اظهار کرد: اهدای خون یکی از ارزشمندترین جلوههای کمک به همنوعان است و میتواند جان بیماران نیازمند به خون و فرآوردههای خونی را نجات دهد.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه افزود: همزمان با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، برنامه نذر خون در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم تیرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
میرزاده تصریح کرد: پذیرش داوطلبان اهدای خون در این دو روز از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ انجام میشود و علاقهمندان میتوانند به مرکز اهدای خون کرمانشاه واقع در میدان فرمانداری مراجعه کنند.
وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در این پویش گفت: هر واحد خون اهدایی میتواند به نجات جان چند بیمار کمک کند و تداوم این اقدام خداپسندانه نقش مهمی در تأمین نیاز مراکز درمانی دارد.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: امیدواریم مردم نیکوکار استان همانند سالهای گذشته با حضور پرشور خود در این پویش معنوی، نذری از جنس زندگی را به بیماران نیازمند اهدا کنند.
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