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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

۴۶ تن فراورده های خام دامی غیر بهداشتی در اردبیل معدوم شد

۴۶ تن فراورده های خام دامی غیر بهداشتی در اردبیل معدوم شد

اردبیل- سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اردبیل گفت: بیش از ۴۶ تن فراورده های خام دامی غیر بهداشتی، آلوده و تاریخ منقضی در ۱۲ شهرستان استان کشف، ضبط و معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد جامعی اظهار کرد: طرح تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی که از ماه رمضان و عید نوروز شروع شده با توجه به شرایط فعلی کشور با تجهیز و ساماندهی ۲۵ اکیپ متشکل از ۴۴ کارشناس دامپزشکی در ایام محرم و روزهای تاسوعا و عاشورا نیز تداوم داشته و با توجه به شیوع برخی بیماریهای مشترک ازجمله بیماری مهم تب خونریزی دهنده کریمه کنگو بصورت ویژه پیگیری و دنبال می شود تا هرگونه فراورده های خام دامی غیر قابل مصرف از چرخه عرضه خارج شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به ۳ هزار مرکز تولید، توزیع و استحصال فراورده های خام دامی تحت نظارت حاکمیتی دامپزشکی فعالیت می نمایند افزود: در این مدت ۸ هزار و ۹۳۹ مورد بازدید از این اماکن انجام شده است.

سرپرست اداره کل دامپزشکی اردبیل گفت: در همین مدت بیش از ۱۳ هزار و یکصد مورد آزمایش برای تشخیص بیماریها، آلودگیها و تضمین سلامت فراورده های خام دامی انجام شده که نقش مهمی در تضمین سلامت و امنیت غذایی مردم، پیشگیری از گسترش بیماریها و جلوگیری از ورود محصولات ناسالم به چرخه مصرف داشت.

وی با تاکید بر اینکه دامپزشکی با حجم و گستردگی فعالیت هایی که دارد در اجرای این طرح های نظارتی حجم زیادی از فعالیت های حوزه کاری خود را در راستای ارتقاء سلامت و بهداشت عمومی جامعه و تامین امنیت غذایی معطوف می نماید خواستار حمایت رسانه ها در تبیین فعالیت های سلامت محور دامپزشکی در جامعه شد و گفت: دامپزشکی به تنهایی و بدون تعامل و همکاری و هم افزائی بین بخشی نمی تواند در این راستا کاملا موفق باشد.

جامعی در عین حال از معرفی ۸۱ متخلف حوزه سلامت و امنیت غذایی به مراجع قضایی و پلمب ۸ مرکز عرضه با حکم دستگاه قضایی در این مدت خبر داد و افزود: علیرغم کمبود امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی بر روند تولید، توزیع و عرضه فراورده های خام دامی نظارت کامل داریم.

وی ادامه داد: یکی از حوزه های فعالیت دامپزشکی در زمینه بهداشت عمومی، نظارت بهداشتی بر کشتارگاههای دام وطیور است که در طول اجرای این طرح ۴۰ هزارو ۶۴۵ راس دام سنگین و سبک و ۳ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۲۷۱ قطعه طیور در کشتارگاههای دام و طیور استان تحت سیستم نظارت بهداشتی دامپزشکی کشتار و پس از طی پروسه بهداشتی وارد بازار مصرف شده است.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان خاطر نشان کرد در حال حاضر ۴ باب کشتارگاه صنعتی دام، ۳ باب کشتارگاه صنعتی طیور و ۴ باب کشتارگاه سنتی دام در استان فعالیت می نمایند و تمامی مراحل کشتاری در این کشتارگاهها با حضور ناظران و بازرسان بهداشتی دامپزشکی با حساسیت کامل رصد و پایش می شود.

جامعی بار دیگر از شهروندان خواست بعنوان شهروند ناظر، همیار دامپزشکی باشند و با گزارش موارد مشکوک و عدم خرید گوشت و فراورده های خام دامی خارج از چرخه نظارت بهداشتی دامپزشکی یاریگر اصلی خدمتگزاران خود در دامپزشکی باشند.

کد مطلب 6868712

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