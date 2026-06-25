به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری، عصر پنجشنبه در اجتماع عزاداران مهاجرین افغانستانی مقیم شیراز در حرم شاهچراغ (ع) با تسلیت شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش، از حضور هیئتهای مذهبی افغانستانی و برگزاری این آیین باشکوه قدردانی کرد.
وی با اشاره به سابقه همدلی ملتهای ایران و افغانستان، اظهار کرد: ملت ایران و ملت افغانستان، بهویژه محبان اهلبیت(ع)، هیچگاه احساس جدایی از یکدیگر نداشتهاند و در مقاطع مختلف تاریخی در کنار هم ایستادهاند.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با یادآوری حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم افغانستان در دوران اشغال این کشور و همچنین نقش رزمندگان افغانستانی در دفاع از حرمهای اهلبیت(ع)، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، گفت: مجاهدان افغانستانی در همه این عرصهها با تقدیم شهدا و جانبازان، وفاداری خود را به اسلام ناب و مکتب اهلبیت(ع) نشان دادهاند.
کلانتری با اشاره به حضور رزمندگان افغانستانی در دفاع از ایران اسلامی، افزود: این وحدت، برادری و همدلی، مایه عزت اسلام و افتخار اهلبیت(ع) است و امیدواریم این پیوند مستحکم همواره استمرار داشته باشد.
وی در ادامه با تبیین شاخصهای مکتب تشیع، چهار اصل «معرفت، ولایت، اطاعت و محبت» را محور هویت شیعه برشمرد و گفت: شناخت صحیح اسلام ناب و مسیر ترسیمشده از سوی پیامبر اکرم(ص)، نخستین گام در مسیر تشیع است و پس از آن، ولایت به معنای پیوند ناگسستنی با ولی خدا، اطاعت از فرمان الهی و در نهایت محبت و عشق به اهلبیت(ع)، ارکان اصلی این مکتب را تشکیل میدهد.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با اشاره به استمرار عزاداری برای حضرت سیدالشهدا(ع) پس از گذشت قرنها از واقعه عاشورا، اظهار کرد: این حضور گسترده و اشک و اندوه شیعیان در سراسر جهان، جلوهای از محبت و پیوند قلبی با اهلبیت(ع) است؛ پیوندی که باعث شده مکتب عاشورا امروز به یک جریان جهانی تبدیل شود.
وی افزود: هر انسان محب اهلبیت(ع)، با غم آنان غمگین و با شادی آنان شاد میشود و همین حقیقت، میلیونها انسان را در اقصی نقاط جهان پیرامون نهضت حسینی گرد آورده است.
کلانتری با تأکید بر جهانی شدن فرهنگ عاشورا و اربعین، خاطرنشان کرد: امروز پیام و مکتب امام حسین(ع) مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته و روزبهروز فراگیرتر میشود و وعده الهی درباره پیروزی مستضعفان و حاکمیت حق، محقق خواهد شد.
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