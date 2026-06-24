به گزارش خبرنگار مهر، سومین دور مسابقات مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با برگزاری دیدارهای همزمان هر گروه پیگیری شد که در یکی از مسابقات گروه B، تیم‌های ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین و قطر از ساعت ۲۲:۳۰ به مصاف یکدیگر رفتند؛ دیداری که همزمان با مسابقه سوئیس و کانادا برگزار شد و در نهایت با پیروزی ۳ بر یک بوسنی به پایان رسید.

کریم آلایبگوویچ (۲۹)، الاناد (۳۴ - گل به خودی) و آرمین مهمیچ (۸۰) برای بوسنی و حسن الهیدوس (۴۲) برای قطر گلزنی کردند.

دو تیم که برای حفظ شانس صعود خود به مرحله حذفی تنها به کسب سه امتیاز نیاز داشتند، بازی را با رویکردی هجومی آغاز کردند. با این حال، بوسنی خیلی زود توانست بر جریان مسابقه مسلط شود و با استفاده از قدرت بدنی، سرعت انتقال توپ و اشتباهات دفاعی حریف، ابتکار عمل را در اختیار بگیرد.

شاگردان سرگئی باربارز در دقیقه ۲۹ روی یک حمله سریع و ضربه کریم آلایبگوویچ به گل نخست رسیدند. تنها پنج دقیقه بعد، فشار بوسنی روی خط دفاع قطر ادامه یافت و اشتباه مدافعان عنابی‌ها باعث شد الاناد به اشتباه دروازه خودی را باز کند تا اختلاف به دو گل افزایش یابد.

قطری‌ها که چیزی برای از دست دادن نداشتند، در ادامه نیمه نخست جلو کشیدند و موفق شدند در دقیقه ۴۲ توسط حسن الهیدوس یکی از گل‌های خورده را جبران کنند تا امیدهای خود را برای بازگشت به بازی زنده نگه دارند.

در نیمه دوم، قطر مالکیت بیشتری داشت و تلاش کرد با حملات متوالی به گل تساوی برسد، اما سازمان دفاعی بوسنی و عملکرد مناسب خط میانی این تیم اجازه خلق موقعیت‌های جدی را به حریف نداد. در سوی دیگر، بوسنی روی ضدحملات خطرناک ظاهر شد و در دقیقه ۸۰ توسط آرمین مهمیچ به گل سوم رسید تا خیال خود را از کسب پیروزی راحت کند.

خولن لوپتگی، سرمربی قطر، در طول مسابقه با چند تعویض تهاجمی سعی در تغییر روند بازی داشت اما شاگردانش بار دیگر نشان دادند برای رقابت در سطح نخست فوتبال جهان همچنان نیازمند تجربه و ثبات بیشتری هستند.

بوسنی و هرزگوین با این پیروزی چهار امتیازی شد و در کنار سوئیس صدرنشین و کانادای رده دوم، توانست به عنوان یکی از برترین تیم‌های سوم راهی مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ شود. قطر نیز با قبول این شکست، بدون صعود از دور گروهی با رقابت‌ها خداحافظی کرد.

در جام جهانی ۲۰۲۶، علاوه بر تیم‌های اول و دوم هر گروه، هشت تیم برتر از میان تیم‌های سوم نیز جواز حضور در مرحله حذفی را به دست می‌آورند.