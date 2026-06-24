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۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۸

جام جهانی ۲۰۲۶؛

تکلیف سه تیم صعود کننده گروه دوم مشخص شد/ کانادا خانه را ترک می‌کند

تکلیف سه تیم صعود کننده گروه دوم مشخص شد/ کانادا خانه را ترک می‌کند

بازی های گروهB جام جهانی ۲۰۲۶ طوری تمام شد که کانادا حالا باید برای دور حذفی ، خانه را ترک کند و راهی کشوری دیگر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده رقابت‌های گروه B جام جهانی ۲۰۲۶ با برگزاری همزمان دیدارهای دور سوم مرحله گروهی بسته شد تا تکلیف سه تیم صعودکننده این گروه مشخص شود.

در پایان مسابقات این گروه، تیم ملی فوتبال سوئیس با کسب ۷ امتیاز و قرار گرفتن در صدر جدول، مقتدرانه راهی مرحله یک سی‌ودوم نهایی شد. کانادا و بوسنی و هرزگوین نیز با ۴ امتیاز کار خود را به پایان رساندند اما کانادایی‌ها به دلیل شرایط بهتر نسبت به بوسنی، در رتبه دوم قرار گرفتند و بوسنی نیز به عنوان یکی از تیم‌های سوم برتر جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد.

از سوی دیگر، تیم ملی قطر عملکردی ناامیدکننده از خود به نمایش گذاشت و با کسب تنها یک امتیاز حاصل از یک تساوی و دو شکست، در قعر جدول ایستاد تا خیلی زود با جام جهانی خداحافظی کند.

تکلیف سه تیم صعود کننده گروه دوم مشخص شد/ کانادا خانه را ترک می کند

نکته قابل توجه پایان رقابت‌های این گروه به وضعیت کانادا مربوط می‌شود. شاگردان جسی مارش که یکی از سه میزبان مشترک جام جهانی ۲۰۲۶ هستند، با قرار گرفتن در رتبه دوم گروه خود، حالا باید برای ادامه رقابت‌ها کشورشان را ترک کنند و دیدار مرحله حذفی را در خاک آمریکا برگزار کنند.

این اتفاق از آن جهت اهمیت دارد که برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی ۲۰۲۶، یکی از تیم‌های میزبان مجبور می‌شود برای ادامه مسیر خود در مرحله حذفی از کشور میزبان اختصاصی مسابقاتش خارج شود و در کشور دیگری از میان سه میزبان مشترک رقابت کند.

جام جهانی ۲۰۲۶ برای نخستین بار با میزبانی مشترک سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود و حالا کانادا باید ادامه رؤیای خود برای صعود در این رقابت‌ها را خارج از خانه دنبال کند.

کد مطلب 6870113
مهدی مرتضویان

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