به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحالامین هنرمند نقاش، محرم امسال نیز به سیاق هرساله تابلویی جدید برای ادای دین به سیدالشهداء علیهالسلام و یارانشان خلق کرده و امسال نیز ۲ تابلوی جدید را به فاصله یک روز رونمایی میکند.
روحالامین درباره این تابلوها گفت: محرم امسال، به کرم مرتضی علی علیهالسلام، ۲ تابلو نقاشی با عناوین «آهن و مهتاب» با موضوع شهادت ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم و «عرش زیر پا» با موضوع گودال قتلگاه، تقدیم پیشگاه امام زمان ارواحنا فدا و شیعیان ایشان خواهم کرد. به دلیل رونمایی این ۲ اثر در حسینیه معظمی در کربلای معلی ارائه به مخاطبان با یک روز تاخیر یعنی در شام تاسوعا و شام عاشورا خواهد بود.
بر این اساس، اثر جدید حسن روحالامین با عنوان «آهن و مهتاب» با موضوع شهادت حضرت ابوالفضل علیه السلام در شام تاسوعا رونمایی شد.
این هنرمند نقاش، اثر جدیدش را به پیشگاه با عظمت حضرت ام البنین سلام الله علیها تقدیم کرده است.
اندازه این تابلوی نقاشی ۲۷۰ در ۳۸۰ با تکنیک رنگ روغن روی بوم است.
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