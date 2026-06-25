https://mehrnews.com/x3cqxY ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴ کد مطلب 6870533 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴ دسته روی عاشورای حسینی در میرجاوه میرجاوه - مردم شهرستان میرجاوه با حضور در دسته عزاداری حسینی به عزاداری روز عاشورا پرداختند. دریافت 11 MB کد مطلب 6870533 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری مراسم عاشورای حسینی توسط مردم روستای اله دو تمهیدات ترافیکی روز عاشورای حسینی در زاهدان تجمع مردم «حسین آباد» دلگان در شب صد و پانزدهم علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان: قیام امام حسین(ع) مرز حق و باطل است برچسبها ماه محرم و صفر عاشورا میرجاوه
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