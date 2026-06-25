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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

دسته روی عاشورای حسینی در میرجاوه

دسته روی عاشورای حسینی در میرجاوه

میرجاوه - مردم شهرستان میرجاوه با حضور در دسته عزاداری حسینی به عزاداری روز عاشورا پرداختند.

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کد مطلب 6870533

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