لفاظی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در لفاظی جدید خود علیه ایران مدعی شد: هر یک دلاری که به ایران برسد به دست حزب الله، حماس، یمن یا دیگر گروه ها خواهد رسید.

وی در یک موضع گیری که بیانگر ماهیت نقشه های خصمانه رژیم صهیونیستی علیه ایران است گفت: جنگ اقتصادی علیه ایران یکی از جبهه های درگیری مهم برای امنیت اسرائیل به شمار می رود!

کاتز همچنین از تصمیم نتانیاهو برای اضافه کردن ۱۲ میلیارد دلار به بودجه جنگی این رژیم طی ۱۰ سال آتی خبر داد.

این در حالی است که رسانه ها و تحلیلگران رژیم صهیونیستی بارها به شکست ختف بار این رژیم در جنگ علیه ایران و عدم توانایی اسرائیل برای ادامه دادن جنگ اعتراف کرده اند.