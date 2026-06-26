60 واحد صنفی در مشهد پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی اظهار کرد: طی خردادماه بیش از ۱۰ هزار واحد صنفی در بخش عمده و خرده‌فروشی مورد بازرسی قرار گرفتند که در نتیجه آن، ۶۰ واحد صنفی گرانفروش نیز پلمب شدند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی بیان کرد: در پی تشدید نظارت‌های مؤثر و حداکثری بر بازار مشهد توسط بازرسان این مدیریت و سایر دستگاه‌های متولی حوزه بازار، طی خردادماه بیش از ۱۰ هزار واحد صنفی در بخش عمده و خرده‌فروشی مورد بازرسی قرار گرفتند که در نتیجه آن، ۶۰ واحد صنفی گرانفروش نیز پلمب شدند.

وی افزود: بررسی وضعیت بازار نشان می‌دهد قیمت کالاهای اساسی، به‌ویژه در حوزه برنج، حبوبات، قند و شکر، مرغ و تخم‌مرغ در اوایل تیرماه نسبت به ابتدای خردادماه، به طور میانگین بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داشته است.

صیادی افزود: بر این اساس، قیمت مرغ حداقل ۱۰ درصد، تخم‌مرغ حدود ۳۰ درصد، حبوبات بسته به نوع آن حدود ۱۰ درصد، برنج نزدیک به ۱۰ درصد و قند و شکر نیز بیش از ۵ درصد کاهش یافته است.