60 واحد صنفی در مشهد پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی اظهار کرد: طی خردادماه بیش از ۱۰ هزار واحد صنفی در بخش عمده و خردهفروشی مورد بازرسی قرار گرفتند که در نتیجه آن، ۶۰ واحد صنفی گرانفروش نیز پلمب شدند.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی بیان کرد: در پی تشدید نظارتهای مؤثر و حداکثری بر بازار مشهد توسط بازرسان این مدیریت و سایر دستگاههای متولی حوزه بازار، طی خردادماه بیش از ۱۰ هزار واحد صنفی در بخش عمده و خردهفروشی مورد بازرسی قرار گرفتند که در نتیجه آن، ۶۰ واحد صنفی گرانفروش نیز پلمب شدند.
وی افزود: بررسی وضعیت بازار نشان میدهد قیمت کالاهای اساسی، بهویژه در حوزه برنج، حبوبات، قند و شکر، مرغ و تخممرغ در اوایل تیرماه نسبت به ابتدای خردادماه، به طور میانگین بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داشته است.
صیادی افزود: بر این اساس، قیمت مرغ حداقل ۱۰ درصد، تخممرغ حدود ۳۰ درصد، حبوبات بسته به نوع آن حدود ۱۰ درصد، برنج نزدیک به ۱۰ درصد و قند و شکر نیز بیش از ۵ درصد کاهش یافته است.
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