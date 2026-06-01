نخستین جلسه تمرینی حریف ایران در آمریکا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال مصر که یکی از حریفان ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ است خود را برای دیدار تدارکاتی مقابل برزیل آمده می کند و شاگردان حُسام حسن نخستین جلسه تمرینی خود را در کشور آمریکا برگزار کردند.

رسانه «youm۷» مصر در این رابطه نوشت: تیم ملی فوتبال مصر تحت هدایت حسام حسن، امروز دوشنبه نخستین جلسه تمرینی خود را در شهر اوهایوی آمریکا برگزار کرد تا برای دیدار دوستانه مقابل برزیل و حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده شود.

تیم ملی مصر روز ۶ ژوئن در آخرین بازی تدارکاتی خود پیش از آغاز جام جهانی به مصاف تیم ملی برزیل خواهد رفت.

کاروان تیم ملی مصر روز یکشنبه ۳۱ مه وارد ایالات متحده شد. ملی‌پوشان مصر نخستین تمرین خود را در مجموعه ورزشی «کلیولند براونز کمپوس» (Cleveland Browns Campus) برگزار کردند.

تمرین امروز با برنامه‌های گرم کردن و آمادگی جسمانی آغاز شد و سپس بازیکنان زیر نظر کادر فنی به اجرای تمرینات تاکتیکی و فنی پرداختند. در ادامه نیز یک بازی درون‌تیمی برگزار شد و تمرین با ضربات به سمت دروازه به پایان رسید.

همچنین خالد الدرندلی، نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال مصر و رئیس کاروان این تیم در آمریکا، با حضور در محل تمرین از بازیکنان و اعضای کادر فنی حمایت کرد.

تیم ملی مصر نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را روز ۱۵ ژوئن برابر تیم ملی بلژیک برگزار خواهد کرد.

مصری‌ها در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ با تیم‌های بلژیک، نیوزیلند و ایران هم‌گروه هستند.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل