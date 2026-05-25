به گزارش خبرنگار مهر، فین سورمن تنها ۶ سال داشت که نیوزیلند آخرین بار در جام جهانی فوتبال حضور پیدا کرد. او در آن زمان در خانه و از طریق تلویزیون تماشا می‌کرد و یک کلیپ خبری از گل دقیقه‌های پایانی وینستون رید مقابل اسلواکی در بازی نخست «سفیدها» در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی، همان لحظه‌ای بود که علاقه شدیدش به فوتبال شکل گرفت.

مدافع تیم پورتلند تیمبرز در کودکی ورزشکاری چندجانبه بود و در رشته‌هایی مثل کریکت، هاکی، دوومیدانی، والیبال و بسکتبال هم فعالیت داشت. اما خیلی زود فوتبال به علاقه اصلی او تبدیل شد و از ۱۴ سالگی به‌طور کامل روی این ورزش تمرکز کرد و به سرعت در رده‌های سنی نیوزیلند پیشرفت کرد.

او پس از حضور در جام جهانی زیر ۲۰ سال ۲۰۲۳ آرژانتین و همچنین رقابت‌های فوتبال المپیک ۲۰۲۴ پاریس، حالا در ۲۲ سالگی خود را برای نخستین حضور در جام جهانی بزرگسالان آماده می‌کند؛ بعد از اینکه به تیم ملی نیوزیلند دعوت شده است.

نیوزیلند تاکنون در دو حضور قبلی خود در جام جهانی موفق به کسب پیروزی نشده و از مرحله گروهی نیز فراتر نرفته است. چالش پیش رو در این دوره بسیار دشوار خواهد بود، چرا که کیوی‌ها در گروهی قرار گرفته‌اند که باید با بلژیک، مصر و ایران رقابت کنند.

سورمن با این حال با اشتیاق منتظر این فرصت است تا خود را در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان محک بزند.

او در گفتگو با سایت فیفا گفت:وقتی مربی با من تماس گرفت و گفت در فهرست تیم هستم، خیلی خوشحال شدم. در عین حال یک جور آرامش هم داشتم، چون در اردوهای زیادی قبل از آن حضور داشتم و بالاخره انتخاب شدن برایم خیلی ویژه بود.

او درباره بازی کردن در آمریکا نیز گفت: فضای اینجا را می‌شناسم و می‌دانم فوتبال در اینجا چگونه است. همچنین حداقل دو بازی ما در ورزشگاهی خواهد بود که قبلاً در آن بازی کرده‌ام و این حس خوبی دارد چون با محیط آشنا هستم.

مدافع تیم ملی فوتبال نیوزیلند در پاسخ به اینکه آیا خانواده‌اش در جام جهانی او را تماشا خواهند کرد، گفت: مادرم، پدرم و خاله‌ام احتمالاً برای بازی‌های گروهی می‌آیند و این فوق‌العاده خواهد بود که آن‌ها آنجا باشند.

او درباره گروه تیمش در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز گفت: ما حریفان قدرتمندی داریم. شاید بعضی از آن‌ها از نظر نام خیلی بزرگ نباشند، اما تیم‌های بسیار خوبی هستند و بازیکنان سطح بالایی دارند. گروه سختی است، اما برای ما هیجان‌انگیز است چون احساس می‌کنیم می‌توانیم از گروه صعود کنیم. هدف ما این است که اولین پیروزی‌مان در جام جهانی را کسب کنیم و به مرحله بعد برسیم.

سورمن همچنین به تأثیر جام جهانی ۲۰۱۰ بر خودش اشاره کرد و گفت: در آن زمان اصلاً فوتبال بازی نمی‌کردم، حتی مسابقات را هم مستقیم ندیدم. اما یک شب در اخبار، گل وینستون رید را دیدم و همان لحظه الهام‌بخش من شد.

او درباره شروع فوتبالش گفت: در ۱۰ سالگی شروع کردن دیر به نظر می‌رسد، اما من قبل از آن بیشتر کریکت و هاکی بازی می‌کردم. بعداً به فوتبال آمدم و حدود ۱۴ یا ۱۵ سالگی کاملاً روی آن تمرکز کردم.

سورمن در مورد سبک بازی‌اش هم گفت: من مدافعی هستم که از دفاع کردن لذت می‌برم؛ در دوئل‌ها، تکل‌ها، دفع توپ و بلاک کردن خیلی ارزش قائل هستم. اولویت من این است که یک مدافع واقعی باشم، اما در عین حال دوست دارم توپ را جلو ببرم و در بازی‌سازی هم کمک کنم.

او درباره تجربه حضور در جام جهانی زیر ۲۰ سال و المپیک پاریس گفت: این مسابقات کمک زیادی به رشدش کرده‌اند و بازی در سطح بین‌المللی تجربه بسیار ارزشمندی برایش بوده است.

این بازیکن در پایان درباره جو جام جهانی گفت: امیدوارم ورزشگاه‌ها پر از تماشاگر باشند. بازی در چنین فضای بزرگی همیشه خاص است. حمایت بین‌المللی متفاوت است و ما خیلی خوشحالیم که هواداران زیادی از نیوزیلند برای حمایت از ما سفر خواهند کرد. امیدوارم جو مسابقات واقعاً هیجان‌انگیز و در سطح بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان باشد.

لازم به ذکر است که تیم ملی فوتبال نیوزیلند در گروه G جام جهانی با تیم های ملی بلژیک، مصر و ایران همگروه است.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل