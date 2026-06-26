علم الهدی: مسئولان نقاط ضعف دشمن را برجسته کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر امروز در خطبه دوم نماز جمعه این هفته مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره به هفته قوه قضاییه از خدمات ارزشمند این نهاد در استان تشکر و قدردانی کرد و اظهار کرد: خوشبختانه بر حسب مدیریت ریاست این قوه در این استان و دادستان محترم خدمات قضایی با توجه به حجم سنگین آن در ایام پیک زیارتی به خوبی پیگیری و انجام شده است.

مصادره اموال ۱۵۰ مزدور دشمن در استان

امام جمعه مشهد با اشاره به حوادث دی ماه سال گذشته افزود: از جمله اقدامات اخیری که در استان ما برای اغتشاشگران و کودتاچیان دی ماه صورت گرفته است، شامل تشکیل پنج هزار پرونده بوده است که به فرموده مقام معظم رهبری شهید ما بنا بر این بود که به آنها نه زیاد سخت و نه زیاد سهل گیری بی جا گرفته شود. بسیاری از این پرونده ها تعیین تکلیف شد و آنها به نتایج سو عمل خود رسیدند، به نحوی که انتقام سخت از این کودتاچیان گرفته شود و درس عبرتی برای کسانی باشد که میخواهند از این به بعد برای دشمن مزدوری کنند.

وی با اشاره به مصادره اموال معاندینی که در داخل و خارج از کشور قصد عناد و دشمنی با نظام و انقلاب را داشتند، ابراز کرد: در این راستا نیز براساس یک اقدام قابل تقدیر ۱۵۰ پرونده تشکیل شد و اموال این افراد در جهت جبران خسارات وارد شده به کشور مصادره گردید.

علم الهدی گفت: بنابراین این قوه علاوه بر کارهای روزمره خود درگیر چنین پرونده هایی نیز بود که بنده بابت تمام این زحمات از متولیان قوه قضاییه تشکر میکنم و امیدواریم خداوند متعال، عزیزان ما را در خدمتگزار انقلابی قرار بدهد.

امام جمعه مشهد با اشاره به سالروز ترور مقام معظم رهبری شهید بیان کرد: ششم تیرماه، در کنار روز هفتم تیرماه برای نظام و انقلاب ما روزهای بسیار با اهمیتی است، در ششم تیرماه ۴۴ سال قبل رهبر شهید ما در مسجد ابوذر تهران مورد سوقصد قرار گرفتند و نسبت به ایشان ترور نافرجام و شدیدی صورت گرفت به صورتیکه مسأله دوام و بقای ایشان تنها به عنوان یک معجزه الهی در نظر گرفته شد.

وی با بیان اینکه ترور ششم تیرماه، مانع از شهادت ایشان در روز هفتم تیرماه در کنار شهید آیت الله بهشتی و یاران عزیزشان شد، تصریح کرد: ترور ایشان چنان سنگین و شدید بود که دکترها از بهبودی و درمان ایشان به کل ناامید شده بودند اما در یک لحظه علائم حیاتی ایشان برگشت. رهبر شهید خودشان برای من نقل کردند که بعد از مرخص شدن از بیمارستان، مستقیم به منزل امام خمینی (ره) رفتم و به ایشان عرض کردم «زندگی من معجزه است و گمان میکنم خداوند با من کاری دارد، پس به ایشان گفتم هر امر و دستوری در مورد انقلاب دارید، من در خدمت هستم».

علم الهدی ادامه داد: هیچکس در آن زمان نتوانست تشخیص بدهد که خداوند متعال چه کاری با رهبر شهید ما داشت، کاری که خداوند با ایشان داشت، همین مدیریت ۳۶ ساله انقلاب اسلامی و گسترش آن در جهان اسلام بود؛ خداوند ۴۴ سال شهادت ایشان را به تعویق انداخت تا انقلاب ما امروز به این جایگاه برسد؛ بنابراین این خدا، خدای همه دوران انقلاب اسلامی ماست، لذا باید ما به این خدا معتقد باشیم و باور داشته باشیم.

امام جمعه مشهد اضافه کرد: زمان ترور نافرجام مقام معظم رهبری شهید، آیتالله سید مجتبی خامنهای تنها ۱۲ یا ۱۳ سال داشتند، خداوند میخواست این آقازاده تبدیل به یک عنصر مدیر، عادل، فقیه جامعه الشرایط در سن ۵۶ سالگی برسند که و سپس پدر عزیزشان به مقام رفیع شهادت نائل شوند. این عنایت خداوند است.

حضور مردم در میدان نشانه خداباوری و بصیرت آنان است

وی با تاکید بر تقویت خداباوری در مردم و مسئولین کشور گفت: الحمدالله مردم ما در این زمینه از خداباوری عمیقی برخوردارند که بیش از یکصد شب در میدان ایستادگی کردند، انشاءالله مسئولان نیز به اندازه همین مردم، از خداباوری برخوردار باشند.

علم الهدی با اشاره به این فرمایش امام حسین که مردم در من برای شما الگو هست، خاطرنشان کرد: در همین راستا ما باید از دوره پساعاشورای کربلا و کاری که اهل بیت(ع) انجام دادند برای دوره پساجنگ خود درس و تجربه بگیریم و الگو برداری کنیم. اهل بیت(ع) در کلام، تحریک احساسات و حرکات خود نخست مظلومیت امام حسین(ع) و سپس با بیانی مستدل ضعف، زبونی، بی عرضهگی و ناتوانی دشمن را فریاد میزدند تا آنها را از چشم مردم بیاندازند.

ضرورت بیان شهادت مظلومانه رهبر شهید با الگوگیری از قیام کربلا

امام جمعه مشهد مقدس ادامه داد: اما متاسفانه مسئولین ما از شهادت رهبر مظلوم ما کمتر سخن میگویند، در حالیکه مسئله شهادت ایشان تنها به ایران خلاصه نمیشود بلکه تمام جهان اسلام را در بر میگیرد اما نه در رسانه و نه در کلام مسئولان این مظلومیت به درستی و خوبی جلوه نکرده است. برادران و خواهران ما در مقابل شهادت ایشان وظیفه داریم که با نشان دادن مظلومیت ایشان جهان اسلام را یکپارچه کنیم تا ریشه استکبار از روی کره زمین برداشته شود.

وی نسبت به وضعیت نقد تفاهمنامه ابراز کرد: این چه وضعیتی است که در مقام نقد تفاهمنامه به وجود آوردید، نتیجه آن چیست؟، با این برخوردها به کجا میخواهید، برسید؟، به جای اینکه روی اصل بیچارهگی و شکست دشمن کار کنید و آن را برجسته کنید، چرا مسائل دیگری را مطرح میکنید. نقد کردن خوب است اما باید سازنده باشد، در ارتباط با اقداماتی که پس از این تفاهمنامه باید انجام دهید نقد کنید، چرا توهین میکنید و یا چرا مسئولان به جای الگوگیری از وضعیت پساعاشورایی اهل بیت(ع) به حرفهای دشمن و اراجیف رییس جمهور آمریکا تکمله میزنید.

علمالهدی با بیان اینکه هنوز پیکر رهبر شهید ما بر روی زمین است، عنوان کرد: بله گرانی در کشور هست که باید مسئولان در مورد آن تدبیرات لازم را اتخاذ کنند اما هیچ کمبود کالایی در دوران جنگ تحمیلی سوم وجود نداشت، بازارها علیرغم این جنگ نابرابر و تهاجم نابکارانه با کمبودی مواجه نشدند، این درست نیست که دشمن بگوید شما فقیر شدید، شما هم آن را تایید کنید.

علی‌الاصول یعنی اصل پایان یافتن جنگ و احقاق حقوق ملت ایران

امام جمعه مشهد بیان کرد: مقام معظم رهبری در خصوص تفاهمنامه فرمودند «علی الاصول، نظر دیگری داشتم ...»، مراد و منظور از اصول، پایان یافتن جنگ، احقاق حقوق مردم ایران، جبران خسارات و غرامت، قوی و نیرومند بودن در مقابل دشمن است. مردم حاضرند جانشان را برای این نظام و انقلاب بدهند، این چه کاری است که اراجیف دشمن را کامل کنیم، آنها بگویند شما باید سویا و گندم بخرید، شما هم تایید کنید. با چه کسی میخواهید معامله کنید؟ با قاتل آقای شهیدان میخواهید معامله کنید؟. برادران و خواهران این پساعاشورای خودمان را که از ماه رمضان آغاز شد را با دست عاشورای اهل بیت(ع) کنار یکدیگر بگذاریم، بنیم چقدر با آنها فاصله داریم، بایستی ذلت و نکبت دشمن را شرح دهیم.

وی با اشاره به بیان ۳۰ شکست راهبردی دشمن در خطبههای نماز جمعه گفت: متاسفانه ما نتوانستیم همانند اهل بیت(ع) به وظایف پساعاشورایی خود عمل کنیم، شما جوانان، خواهران و برادران تلاش کنید با استفاده از فضای مجازی و دستگاههای دیجیتال سقوط و شکست دشمن را جهانی کنید. مسئولان نیز بدانند تمام اهمیتی که مردم برای شما قائل هستند، تنها برای یک کلمه است که مقام معظم رهبری شهید در مراسم تنفیذ فرمودند «شما را ب عنوان رییس جمهور تنفیذ میکنم»؛ به خاطر همین یک کلمه است پس حرمت آن را در خونخواهی رهبر شهیدمان حفظ کنید.

علم الهدی اضافه کرد: اگر آن یک کلمه نبود، تمام این وزرا و مسئولین از دیدگاه ایمانی مردم هیچ نقشی نداشتند، و یا اینکه براساس اصل ۵۲ قانون اساسی مجلس تحت نظارت رهبری انجام وظیفه کند، نیز اگر نبود مردم برای نمایندگان خود نیز ارزش قایل نبودند؛ بنابراین این محوریت ولایت را در همه بحثها حفظ کنیم، به ویژه در مقابل دشمن و وضعیت پساعاشورای خودمان؛ زیرا رهبر شهید ما تنها رهبر ایران نبودند، بلکه رهبر دنیای اسلام بودند لذا باید به گونه ای عمل کنیم که دنیا با آمریکا نجس العین و استکبار مقابله کند.