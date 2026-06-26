امام جمعه بوشهر: مسئولان برای مهار گرانی با تمام ظرفیت وارد میدان شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌ بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: تقوا مهم‌ترین سرمایه انسان در دنیا و آخرت و عامل جلب رحمت و عنایت الهی است.

وی با استناد به سخنان امیرالمؤمنین(ع)، زندگی بر اساس فرمان الهی و دوری از گناه را حقیقت تقوا دانست.

وی با اشاره به ناپایداری دنیا و فریبندگی مظاهر مادی افزود: انسان نباید دل به دنیا ببندد، زیرا همه جلوه‌های دنیوی ناپایدار و زودگذر است. تاریخ انبیا و بزرگان نیز نشان می‌دهد که قدرت، ثروت و امکانات مادی ماندگار نیست و تنها اعمال صالح و تقوا برای انسان باقی می‌ماند.

تقوای سیاسی و ضرورت تبعیت از رهبری

امام جمعه بوشهر یکی از ابعاد مهم تقوا را تقوای سیاسی دانست و تصریح کرد: عمل به وظایف دینی در عرصه سیاست و حرکت در مسیر رهنمودهای رهبری، شاخص اصلی تقوای سیاسی در جامعه اسلامی است.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره روند مذاکرات اظهار کرد: مسئولان و اعضای تیم مذاکره‌کننده باید با اقتدار، عزت و مسئولیت‌پذیری از حقوق ملت ایران دفاع کنند و در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان کوتاه نیایند.

صفایی‌بوشهری با بیان اینکه مردم همواره حامی منافع ملی هستند، گفت: حضور گسترده و آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف، پشتوانه اصلی کشور و عامل تقویت موضع جمهوری اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی است.

وی همچنین با اشاره به سابقه رفتار آمریکا در قبال تعهدات بین‌المللی افزود: تجربه‌های گذشته نشان داده است که نمی‌توان به وعده‌های آمریکا اعتماد کرد و هرگونه تعامل یا توافق باید با هوشیاری و در چارچوب منافع ملی دنبال شود.

امام جمعه بوشهر تأکید کرد: در صورتی که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نباشد، ملت ایران و نیروهای مسلح با انسجام و اقتدار از منافع کشور دفاع خواهند کرد و در برابر هرگونه تهدید یا زیاده‌خواهی خواهند ایستاد.

ضرورت مقابله با جنگ رسانه‌ای و مشکلات معیشتی

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی دشمنان گفت: یکی از اهداف اصلی دشمن، ایجاد نگرانی، شایعه‌سازی و اختلاف در جامعه است. از این رو مسئولان باید با اطلاع‌رسانی سریع، دقیق و شفاف، میدان را از شایعات و روایت‌سازی‌های دشمن بگیرند.

وی تأکید کرد: تأخیر در اطلاع‌رسانی یا پنهان‌کاری می‌تواند زمینه سوءاستفاده رسانه‌های معاند را فراهم کند و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

صفایی‌بوشهری به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت‌ها، گران‌فروشی و برخی نابسامانی‌های بازار موجب نگرانی و گلایه مردم شده است و مسئولان باید با رویکردی جهادی برای حل این مسائل اقدام کنند.

وی از دولت، مجلس و دستگاه قضایی خواست با هماهنگی کامل و برخورد قاطع با احتکار، فساد و تخلفات اقتصادی، آرامش را به بازار بازگردانند و از فشار معیشتی بر مردم بکاهند.

امام جمعه بوشهر همچنین نسبت به تعدیل نیرو و بیکاری برخی کارگران در واحدهای صنعتی استان ابراز نگرانی کرد و افزود: نباید مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها به بیکاری کارگران و آسیب دیدن خانواده‌ها منجر شود و مسئولان باید برای حفظ اشتغال و حمایت از نیروی کار تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

قدردانی از حضور مردم و آیین‌های مذهبی

وی با قدردانی از حضور گسترده مردم در مراسم‌های مذهبی و اجتماعات مردمی، این حضور را نشانه روحیه دینی، انقلابی و ولایتمداری مردم استان دانست.

صفایی‌بوشهری از هیئت‌های مذهبی، مداحان، روحانیان، مساجد، رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی، نیروهای انتظامی و امنیتی و همه دست‌اندرکاران برگزاری برنامه‌های مذهبی و فرهنگی قدردانی کرد و گفت: این همدلی و حضور مردمی، سرمایه ارزشمند استان بوشهر در مسیر حفظ ارزش‌های دینی و انقلابی است.