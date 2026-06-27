https://mehrnews.com/x3crpc ۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ کد مطلب 6872553 استانها مرکزی استانها مرکزی ۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ صدونوزدهمین اجتماع شبانه مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم انقلاب ساوه- در این ویدئو صدونوزدهمین اجتماع شبانه مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6872553 کپی شد مطالب مرتبط تجلی شور حسینی مردم محلات در صد و هجدهمین شب ایستادگی شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و بیستمین شب بعثت ۱۲۰ شب از حماسه و ایستادگی مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه گذشت صدوهجدهمین اجتماع شبانه مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم انقلاب صد و بیستمین شب مقاومت مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و هجدهمین قرار عاشقی برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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