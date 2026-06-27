به گزارش خبرنگار مهر، تساوی یک - یک تیم ملی فوتبال ایران مقابل مصر اگرچه همچنان شانس صعود شاگردان امیر قلعه‌نویی را زنده نگه داشت، اما فضای رختکن ملی‌پوشان پس از پایان مسابقه حکایت از حسرتی بزرگ داشت که می‌توانست صعود ایران را بدون اما و اگر قطعی کند.

پس از ورود بازیکنان به رختکن، سکوتی سنگین بر فضای تیم حاکم شد. بسیاری از بازیکنان دقایقی طولانی بدون صحبت روی صندلی‌های خود نشسته بودند و به اتفاقات ۹۰ دقیقه مسابقه فکر می‌کردند؛ مسابقه‌ای که ایران در آن تا آستانه پیروزی پیش رفت اما گل شجاع خلیل‌زاده پس از بازبینی VAR مردود اعلام شد.

در این میان، تعدادی از بازیکنان جوان تیم ملی تحت تأثیر از دست رفتن پیروزی قرار داشتند. مهدی قایدی، رامین رضاییان و علی نعمتی هم از جمله بازیکنانی بودند که نتوانستند احساسات خود را پنهان کنند و پا به پای جوانترهای تیم اشک می‌ریختند. ناراحتی آنها بیش از هر چیز به فرصت بزرگی مربوط می شد که می‌توانست ایران را با پیروزی راهی مرحله حذفی کند.

در سوی دیگر رختکن، بازیکنان باتجربه‌تر تیم تلاش می‌کردند آرامش را به جمع بازگردانند. احسان حاج‌صفی، علیرضا جهانبخش و علیرضا بیرانوند با صحبت با بازیکنان جوان، آنها را به حفظ روحیه دعوت می‌کردند و بارها بر این موضوع تأکید داشتند که شانس صعود همچنان در اختیار ایران قرار هست.

حسرت نبردن مصر در چهره بازیکنان همراه با دعا خواندن آنها با توجه به امیدواری برای صعود از گروه بود. بازیکنان بزرگ‌تر تیم بارها به هم‌تیمی‌های جوان خود یادآوری کردند که هنوز چیزی تمام نشده و تیم ملی باید با امید منتظر نتایج سایر دیدارهای گروهی بماند.

فضای احساسی تنها به بازیکنان محدود نمی‌شد. تعدادی از اعضای کادر پشتیبانی و تدارکات تیم نیز پس از پایان مسابقه اشک می‌ریختند و بابت از دست رفتن پیروزی ناراحت بودند.

با این حال، مربیان تیم از آنها خواستند روحیه خود را حفظ کنند و شرایط تیم را در این مقطع حساس درک کنند. پس از این صحبت‌ها، اعضای پشتیبانی نیز تلاش کردند ناراحتی خود را به بیرون از رختکن منتقل کنند تا فضای تیم آرام‌تر شود.

رختکن تیم ملی پس از تساوی مقابل مصر تصویری متفاوت از فوتبال را به نمایش گذاشت. جایی که اشک و سکوت در کنار امید و انگیزه قرار گرفت. حالا ملی‌پوشان ایران باید چشم انتظار نتایج دیدارهای روز پایانی سایر گروه‌ها باشند؛ مسابقاتی که می‌تواند سرنوشت صعود آنها به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ را مشخص کند.