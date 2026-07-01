واکنش رامین رضاییان به حذف ایران از جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در حالی از رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ حذف شد که رامین رضاییان یکی از موثرترین بازیکنان ایران بود و از سه گلی که کشورمان در مرحله گروهی به ثمر رساند موفق شد دو گل و یک پاس گل به نام خود ثبت کند. همچنین رضاییان با سه گل زده بهترین گلزن تاریخ ایران در ادوار مسابقات جام جهانی شد.

رامین رضاییان امروز چهارشنبه ۱۰ تیر با انتشار پستی در فضای مجازی نوشت: «مردم عزیز ایران، بعد از بازی هر چه در دلم بود را با شما گفتم و باز هم می‌گویم، ببخشید. ببخشید که نتوانستیم آن شادی‌ای را که لایقش هستید به شما بدهیم.

من همیشه خودم را از مردم جدا ندانسته‌ام. هر چه دارم از محبت شما ملت بزرگ ایران است و هر بار این پیراهن را می‌پوشم، با تمام وجودم برای دل شما می‌دوم، تلاش می‌کنم و عرق می‌ریزم و هیچ منتی هم برای آن نیست چون وظیفه‌ام بوده است.

می‌دانم مدت‌هاست حال مردم سرزمینم خوب نیست و غم بزرگی روی دل مردم مانده. تمام تلاشم این بود که در تمام آن دقایق، حتی به اندازه یک لحظه کوچک دلتان را شادکنیم. این تلاش‌ها در درون زمین از سر مسئولیت بود، از عشقی که به مردم کشورم دارم.

کنار شما بوده و هستم و هرگز خودم را از شما ایرانیان جدا نمی‌دانم. ببخشید و ممنونم که همیشه به من عشق دادید.»