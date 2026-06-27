شانس بالای ایران بابت حضور در مرحله حذفی جام جهانی از دید رسانه عربی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و مصر در دور سوم و پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ صبح امروز شنبه ۶ تیر رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. با کسب یک امتیاز این بازی ایران در جدول گروه G ، سه امتیازی شد و پس از تیم های بلژیک و مصر در رده سوم قرار گرفت تا حضورش در مرحله یک شانزدهم نهایی این مسابقات به نتایج سایر تیم ها گره بخورد.

رسانه عربی «almasryalyoum» در این رابطه نوشت: بر اساس فرمت جام جهانی ۲۰۲۶، از میان ۱۲ گروه این رقابت‌ها، ۸ تیم برتر سوم جواز صعود به مرحله حذفی (دور ۳۲) را کسب می‌کنند؛ موضوعی که باعث شده سرنوشت ایران به نتایج سایر گروه‌ها وابسته باشد.

در جدول موقت تیم‌های سوم، ایران در جایگاه ششم قرار دارد؛ جایگاهی که در حال حاضر این تیم را در جمع صعودکنندگان قرار می‌دهد، اما هنوز صعود قطعی نشده و باید منتظر پایان کامل دیدارهای مرحله گروهی باشد.

تیم ملی ایران از نظر تفاضل گل نسبت به برخی رقبا مانند کرواسی، کره‌جنوبی، الجزایر، اسکاتلند و چند تیم دیگر وضعیت بهتری دارد و همین موضوع شانس این تیم را برای صعود افزایش داده است. همچنین ایران از جمهوری دموکراتیک کنگو که پیش از بازی آخر تنها یک امتیاز دارد، شرایط بهتری دارد.

در مقابل، ایران در جدول بهترین تیم‌های سوم پشت سر تیم‌هایی همچون سوئد، اکوادور، بوسنی و هرزگوین، پاراگوئه و سنگال قرار گرفته و برای صعود، نیازمند عدم بهبود نتایج این تیم‌ها در دیدارهای پایانی است.

در نهایت سرنوشت تیم ملی ایران به نتایج سایر مسابقات گروهی گره خورده و هرگونه پیروزی یا امتیازگیری رقبا می‌تواند جایگاه این تیم را تغییر دهد؛ با این حال، در صورت حفظ وضعیت فعلی، ایران یکی از ۸ تیم برتر سوم و صعودکننده به مرحله بعد خواهد بود.