رونمایی از خریدهای جدید آلمریا اسپانیا/ خبری از رضاییان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در شرایطی خود را برای حضور در بیست‌ و ششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران آماده می‌کند که فعالیت این باشگاه در نقل‌وانتقالات به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی متوقف شده است. از سوی دیگر، برخی از بازیکنان تحت قرارداد آبی‌پوشان نیز با پیشنهادهایی از سایر تیم‌ها مواجه شده‌اند و احتمال جدایی آنها وجود دارد.

در این میان، رامین رضاییان، مدافع - وینگر استقلال که در جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از بازیکنان درخشان تیم ملی ایران بود، هنوز برای بازگشت به تمرینات این تیم اعلام آمادگی نکرده است. رضاییان بر اساس بندی که در قرارداد خود با استقلال دارد، این امکان را خواهد داشت که با پرداخت مبلغی مشخص، قراردادش را فسخ کرده و از جمع شاگردان سهراب بختیاری‌زاده جدا شود.

این بازیکن عصر روز گذشته (جمعه ۲۰ تیر) با انتشار ویدئویی از تمرینات اختصاصی خود در کشور اسپانیا، در صفحه شخصی‌اش نوشت: «به‌زودی خبرهای خوبی در راه است.»

پس از انتشار این پیام، در فضای مجازی شایعاتی مطرح شد مبنی بر اینکه باشگاه آلمریا، تیم حاضر در لیگ هایپرموشن اسپانیا (لالیگا ۲)، خواهان جذب رامین رضاییان شده است. با این حال، تا این لحظه نه خود این بازیکن واکنشی به این شایعات نشان داده و نه رسانه‌های نزدیک به باشگاه آلمریا چنین موضوعی را، حتی در حد یک شایعه، مطرح یا تأیید کرده‌اند.

طبق اعلام سایت «udalmeriasad» که رسانه رسمی باشگاه آلمریا اسپانیا به حساب می آید؛ این تیم تاکنون بازیکنانی از جمله برایان سیپنگا (وینگر)، میگل دِ لا فوئنته (مهاجم)، خورخه پولیدو (مدافع میانی)، کیم خونینت (هافبک)، لئو باپتیستائو (وینگر/مهاجم)، آلکس سولا (وینگر) و آندره هورتا (هافبک میانی) را به خدمت گرفته است.

با این حال باید دید که آیا حضور رضاییان در کشور اسپانیا جنبه تفریحی و ریکاوری دارد و او قرار است دوران بازی خود را در این کشور ادامه دهد. با توجه به اینکه رضاییان ۳۶ سال سن دارد بعید است تیم های مطرحی در این کشور راضی به عقد قرارداد با بهترین گلزن تاریخ ایران در ادوار جام جهانی شوند.

لازم به ذکر است که ۲۵ درصد سهام باشگاه آلمریا اسپانیا متعلق به کریستیانو رونالدو فوق ستاره تیم ملی فوتبال پرتغال است و او یکی از مالکان این باشگاه محسوب می شود.