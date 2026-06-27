به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و مصر در دور پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ امروز شنبه ۶ تیر به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. در جریان این بازی و در نیمه اول، مهدی طارمی مهاجم تیم ملی کشورمان یک ضربه پنالتی را از دست داد و مصطفی شوبیر دروازه بان مصر موفق به مهار توپ شد.

مصطفی شوبیر در پایان بازی و در خصوص مهار ضربه پنالتی گفت: آن لحظه برای ما بسیار خاص و غیرعادی بود. همه دعا می‌کردیم. در نهایت این موفقیت لطف خدا بود. ما به‌صورت مداوم تمرین می‌کنیم و نقاط قوت و ضعف حریفان را بررسی می‌کنیم، اما در نهایت همه چیز به توفیق الهی برمی‌گردد.

او در ادامه درباره عملکرد دفاعی تیمش مقابل ایران اظهار داشت: «خط دفاعی ما عملکرد بسیار خوبی داشت. بازیکنان در لحظات حساس با فداکاری و تمرکز بالا توپ‌ها را دفع کردند و واقعاً نمایش قابل تحسینی ارائه دادند. ایران نیز در ضدحملات تیم خطرناکی بود و ما از قبل برای این موضوع آماده بودیم.