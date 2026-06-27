چرا گل ایران مقابل مصر مردود شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و مصر در دور سوم و پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ صبح امروز شنبه ۶ تیر به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. در دقایق پایانی این بازی، شجاع خلیل زاده مدافع کشورمان در شلوغی محوطه جریمه مصر موفق به باز کردن دروازه حریف شد اما پس از بازبینی گل توسط VAR این گل مردود اعلام شد تا شانس ایران برای صعود به اما و اگر کشیده شود.

رسانه نیویورک تایمز در این رابطه نوشت: در نگاه اول، ممکن است به نظر برسد گل خلیل‌زاده سالم بوده است، اما قانون آفساید به لحظه پاس اصلی مربوط می‌شود، نه لحظه ضربه نهایی.

برای اینکه بازیکنی در موقعیت آفساید نباشد، باید حداقل دو بازیکن حریف (معمولاً دروازه‌بان و یک مدافع) بین او و خط دروازه وجود داشته باشد.



اما در این صحنه، نکته مهم این است که گل خلیل‌زاده روی ریباند شکل گرفت؛ یعنی ابتدا ضربه محمد قربانی توسط دروازه‌بان مصر دفع شد و سپس خلیل‌زاده توپ را وارد دروازه کرد.



بنابراین معیار آفساید، لحظه شوت اولیه قربانی است، نه ضربه نهایی خلیل‌زاده.



در همان لحظه شوت، فقط یک بازیکن مصری بین خلیل‌زاده و خط دروازه قرار داشت و او در موقعیت آفساید قرار گرفته بود. حتی با وجود اینکه در لحظه گل به نظر می‌رسید او در موقعیت سالم است، اما تکنولوژی VAR نشان داد که بخشی از بدن او (نوک پا) جلوتر از مدافع آخر قرار داشته است.



به همین دلیل، گل ایران پس از بازبینی مردود اعلام شد.