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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

جام جهانی ۲۰۲۶؛

چرا گل ایران مقابل مصر مردود شد؟

چرا گل ایران مقابل مصر مردود شد؟

تیم ملی فوتبال ایران در حالی که موفق شد در رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ دو بار دروازه تیم مصر را باز کند اما این بازی در نهایت با نتیجه تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و مصر در دور سوم و پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ صبح امروز شنبه ۶ تیر به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. در دقایق پایانی این بازی، شجاع خلیل زاده مدافع کشورمان در شلوغی محوطه جریمه مصر موفق به باز کردن دروازه حریف شد اما پس از بازبینی گل توسط VAR این گل مردود اعلام شد تا شانس ایران برای صعود به اما و اگر کشیده شود.

رسانه نیویورک تایمز در این رابطه نوشت: در نگاه اول، ممکن است به نظر برسد گل خلیل‌زاده سالم بوده است، اما قانون آفساید به لحظه پاس اصلی مربوط می‌شود، نه لحظه ضربه نهایی.

برای اینکه بازیکنی در موقعیت آفساید نباشد، باید حداقل دو بازیکن حریف (معمولاً دروازه‌بان و یک مدافع) بین او و خط دروازه وجود داشته باشد.

اما در این صحنه، نکته مهم این است که گل خلیل‌زاده روی ریباند شکل گرفت؛ یعنی ابتدا ضربه محمد قربانی توسط دروازه‌بان مصر دفع شد و سپس خلیل‌زاده توپ را وارد دروازه کرد.

بنابراین معیار آفساید، لحظه شوت اولیه قربانی است، نه ضربه نهایی خلیل‌زاده.

در همان لحظه شوت، فقط یک بازیکن مصری بین خلیل‌زاده و خط دروازه قرار داشت و او در موقعیت آفساید قرار گرفته بود. حتی با وجود اینکه در لحظه گل به نظر می‌رسید او در موقعیت سالم است، اما تکنولوژی VAR نشان داد که بخشی از بدن او (نوک پا) جلوتر از مدافع آخر قرار داشته است.

به همین دلیل، گل ایران پس از بازبینی مردود اعلام شد.

چرا گل ایران مقابل مصر مردود شد؟

چرا گل ایران مقابل مصر مردود شد؟

کد مطلب 6871845

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    نظرات

    • نور IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      3 0
      پاسخ
      اگر موضوعی که در رابطه با آفساید درست هم باشد موقع زدن توپ قربانی افساید با یار دیگری که دورتر در محوطه جریمه قرار دارد و حداقل نیم متر جلوتر از شجاع به دروازه حریف است پر شده است VAR افساید را با یار نزدیک دروازه بان نسبت به شجاع بررسی نموده است دلیل اش چیست؟
      • فرهاد IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
        1 2
        در این صحنه باتوجه به اینکه یک مدافع پشت دروازه‌بان حضور داشت، در قانون آفساید او به عنوان دروازه‌بان محاسبه شده و در لحظه دادن پاس، شجاع خلیل‌زاده چند سانتی‌متر از آخرین مدافع تیم مصر جلوتر بود و در این صحنه وی ای آر با سیستم نیمه اتوماتیک، تصمیم درستی گرفت.
    • محمد IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      3 0
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      اگه ملاک لحظه ی ضربه ی قربانی هستش پس اون بازیکنی که نیم متر جلوتر از شجاع هستش چکاره است
    • IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      0 0
      پاسخ
      برای اینکه طارمی پنالتی خراب کرد
    • سروش بیباک IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      4 0
      پاسخ
      به نظر گل سالم بود
    • زینب IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      4 0
      پاسخ
      وی ای آر جذابیت فوتبال رو از بین برده .... آخه به خاطر ۵ سانت جلوتر گل مردود بشه... قوانینشون همشون چرته
      • مهدی IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
        2 0
        همه اینا میخوان ایران از گروهش نره بالا سیاست دشمن
      • مهدی IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
        1 0
        همه اینا میخوان ایران از گروهش نره بالا سیاست دشمن
    • هادی IR ۰۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      چون گل حاصل از ضربه ریباند بوده ضربه قربانی نباید ملاک باشد تیم داوری در تفسیر قاعده آفساید دچار اشتباه فاحش شده.

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