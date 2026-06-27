ایران برابر مصر شایسته پیروزی بود/ بدشانسی صعود را از ایران گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دور سوم و پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ امروز شنبه ۶ تیر به مصاف تیم ملی مصر رفت که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. با این نتیجه مصر به عنوان تیم دوم گروه G راهی مرحله یک شانزدهم نهایی شد و کار ایران به نتایج سایر تیم ها گره خورد که از جمله این بازی ها می توان به مصاف تیم های ملی فوتبال ازبکستان و کنگو اشاره کرد که بهترین نتیجه برای ما عدم کسب پیروزی تیم کنگو است.

عبدالعزیز اسکندروف، خبرنگار سایت «چمپیونات آسیا» در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: ایران در دیدار برابر مصر عملکردی بسیار خوب و قابل قبول ارائه داد و به نظر می‌رسد این تیم در بهترین و ایده‌آل‌ترین شرایط خود در این رقابت‌ها حاضر شده است.

وی افزود: ایران در هیچ‌یک از مسابقات از حریفان خود عقب نمانده و همواره تلاش کرده جریان بازی را در اختیار بگیرد. حتی پس از دریافت گل زودهنگام مقابل مصر نیز توانست به سرعت به بازی برگردد و واکنش مناسبی نشان دهد.

او ادامه داد: اگر پنالتی ایران در جریان مسابقه تبدیل به گل می‌شد، ریتم و سرعت بازی افزایش بیشتری پیدا می‌کرد. ایران در مقاطعی، به‌ویژه در میانه نیمه دوم، باید سرعت بازی خود را بالاتر می‌برد اما این اتفاق بیشتر در دقایق پایانی رخ داد.

اسکندروف با اشاره به ساختار فوتبال ایران گفت: ایران از شخصیت فوتبالی مشخص و ساختار تاکتیکی منظمی برخوردار است و همین موضوع باعث شده فارغ از نام سرمربی، این تیم در هر دوره از جام جهانی بتواند مقابل تیم‌های بزرگ دنیا رقابت نزدیکی داشته باشد؛ همان‌طور که در ادوار گذشته برابر آرژانتین در ۲۰۱۴، پرتغال در ۲۰۱۸، ولز در ۲۰۲۲ و بلژیک در ۲۰۲۶ عملکرد قابل قبولی ارائه کرده است.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد ایران در دیدار برابر مصر نیز می‌توانست با افزایش سرعت بازی در لحظات حساس به پیروزی برسد و این دیدار را به سود خود تمام کند.

خبرنگار «چمپیونات آسیا» در ادامه درباره تصمیمات کادر فنی ایران گفت: این سؤال مطرح است که چرا جهانبخش زودتر وارد زمین نشد، چرا که حضور او می‌توانست به تغییر روند بازی کمک کند.

او در پایان تأکید کرد: این تساوی را می‌توان یک دیدار سخت، فشرده و در عین حال تماشایی برای تیم ملی ایران دانست.

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، اسکندروف درباره وضعیت تیم ملی ازبکستان نیز اظهار داشت: ازبکستان دیگر راه بازگشتی ندارد و هرچند از نظر ریاضی شانس این تیم اندک است، اما همچنان امیدوار است با کسب پیروزی برابر جمهوری دموکراتیک کنگو، با سربلندی از رقابت‌ها خداحافظی کند و دل هوادارانش را شاد کند.

وی افزود: همه چیز به تصمیمات کادر فنی، انتخاب ترکیب و برنامه‌ریزی تاکتیکی بستگی دارد. ازبکستان در سال‌های اخیر عملکرد خوبی برابر تیم‌های آفریقایی داشته، اما جام جهانی شرایط متفاوتی دارد و حریفانی مانند کنگو نیز برای صعود با تمام توان وارد میدان می‌شوند.

اسکندروف ادامه داد: ازبکستان باید در این دیدار نقش تیم برتر را ایفا کرده و ریتم بازی را در تمام دقایق در اختیار داشته باشد، چرا که جمهوری دموکراتیک کنگو تیمی بسیار قدرتمند، فیزیکی و مقاوم است که چه در زمان مالکیت توپ و چه بدون آن کیفیت خود را حفظ می‌کند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به شرایط گروه اشاره کرد و گفت: ایران از نظر تفاضل گل وضعیت بدی ندارد و در نهایت همه چیز پس از پایان مرحله گروهی مشخص خواهد شد. با این حال، از دست رفتن امتیاز در بازی نخست می‌تواند در سرنوشت این تیم تأثیرگذار باشد.

این خبرنگار همچنین با اشاره به عملکرد تیم ملی ایران گفت: ایران در این جام جهانی تیمی باتجربه و منسجم را در اختیار دارد و بازیکنانی مانند رامین رضاییان، با تجربه بالا، توانسته‌اند نقش مهمی در نتایج تیم ایفا کنند؛ به‌طوری‌که این بازیکن ۳۶ ساله در همین رقابت‌ها دو گل به ثمر رسانده و پیش‌تر نیز در جام جهانی ۲۰۲۲ مقابل ولز گلزنی کرده بود.

وی در پایان تأکید کرد: در صورت کسب نتیجه مناسب در دیدارهای پیش‌رو، ایران شانس بالایی برای صعود به مرحله بعد خواهد داشت.