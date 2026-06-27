به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در سومین و آخرین بازی دور گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ صبح امروز شنبه ۶ تیر رو در روی تیم ملی فوتبال مصر قرار گرفت که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.
مهدی طارمی در پایان این بازی اظهار داشت: متأسفانه از نتیجه ناراحت هستیم، اما همچنان امید داریم. انسان همیشه با امید زنده است و بعد از بازی هم در رختکن انرژی خوبی بین بچهها وجود داشت. باید ببینیم در ادامه چه اتفاقی میافتد و منتظر نتایج بازیهای فردا هستیم.
وی در ادامه درباره شرایط رفتوآمد تیم گفت: از همان ابتدا درباره این موضوعات گلایه داشتیم. ما مجبوریم مدام بین محل اقامت و تیخوانا در رفتوآمد باشیم. این شرایط برای یک تورنمنت حرفهای درست نیست. ما بازیکن حرفهای هستیم و برای ریکاوری و آمادهسازی نیاز به آرامش داریم، اما این شرایط اجازه نمیدهد.
مهاجم تیم ملی ایران افزود: ما مردم مکزیک و تیخوانا را دوست داریم، آنها انسانهای بسیار خوبی هستند، اما از نظر حرفهای این وضعیت مناسب نیست. اگر فیفا این شرایط را عادلانه میداند، نظر خودش است، اما از نگاه ما این روند منصفانه نیست.
طارمی همچنین درباره برخی تصمیمات داوری و VAR گفت: ما درباره مسائل داخل زمین صحبت نمیکنیم، اما واقعیت این است که جزئیات بیرونی هم روی فوتبال تأثیر میگذارد. وقتی ریکاوری درست نداشته باشیم، تمرکز و عملکرد هم تحت تأثیر قرار میگیرد.
وی در ادامه تأکید کرد: ما در زمین تمام توان خود را گذاشتیم و به خودمان افتخار میکنیم. حتی اگر نتیجهای که میخواستیم به دست نیامده باشد، تلاشمان را انجام دادیم. اگر اشتباهی هم بوده، مسئولیتش با من است. ما برای مردم ایران بازی میکنیم و هدفمان خوشحال کردن آنهاست.
طارمی درباره شرایط کلی تیم در این تورنمنت نیز گفت: ما با همه چیز جنگیدیم؛ چه داخل زمین و چه خارج از زمین. فشار زیادی روی تیم بوده، اما بازیکنان با تمام وجود تلاش کردند. ما میخواهیم پیام صلح و احترام را برای مردم ایران و جهان منتقل کنیم.
مهاجم تیم ملی ایران در پایان اظهار داشت: ما اینجا هستیم تا تاریخسازی کنیم. اگر بتوانیم به هدفمان برسیم خوشحال میشویم و اگر نه هم به عملکردمان در این سه بازی افتخار میکنیم. تمام تلاشمان را برای مردم انجام دادیم.
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