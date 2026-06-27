حجتالاسلام جواد حائری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجامشده در ایام تاسوعا و عاشورای محرم ۱۴۴۸ اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی امسال با هدف ایجاد نظم، هماهنگی و یکپارچهسازی حرکت دستههای عزاداری، جایگاه ویژهای برای اجرای برنامههای عزاداری در مسیر دستهها پیشبینی کرد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی زاهدان افزود: بر اساس این برنامه، هر دسته عزاداری پس از رسیدن به جایگاه تعیینشده، با مداح اختصاصی خود بر روی جایگاه به اجرای مرثیهخوانی و عزاداری پرداخت و سپس مسیر حرکت خود را ادامه داد.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته بینظمی و تداخل حرکت دستههای عزاداری از چالشهای اصلی این مراسم بود، تصریح کرد: اجرای این طرح موجب شد مراسم عزاداری با انسجام بیشتر، مدیریت بهتر و در فضایی منظم برگزار شود.
حائری خاطرنشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی با همکاری هیئات مذهبی و خادمان عزاداری، تلاش کرد ضمن حفظ شور و شعور حسینی، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر و منظمتر مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی را در زاهدان فراهم کند.
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