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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۵

تعیین تکلیف پرونده‌های جوانی جمعیت در شرق استان سمنان تا پاییز ۱۴۰۵

تعیین تکلیف پرونده‌های جوانی جمعیت در شرق استان سمنان تا پاییز ۱۴۰۵

شاهرود- مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از تعیین‌ تکلیف تمامی پرونده‌های مشمولان طرح جوانی جمعیت در شاهرود و میامی تا اوایل پاییز سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی شامگاه سه شنبه در نشست تخصصی بررسی تأمین اراضی طرح جوانی جمعیت در محل اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با تأکید بر عزم جدی برای اجرای قانون حمایت از خانواده، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، روند واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین مسکن در حمایت از فرزندآوری افزود: رویکرد این اداره‌کل در شرق استان، تسریع در فرآیند واگذاری اراضی و رفع موانع اداری پیش‌روی خانواده‌های مشمول طرح جوانی جمعیت است.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه شناسایی و الحاق اراضی مناسب در دستور کار قرار دارد، تاکید کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت شهرستان‌ها، تمامی پرونده‌های متقاضیان مشمول این طرح تا اوایل پاییز سال ۱۴۰۵ تعیین تکلیف و ساماندهی می‌شود.

عمیدی با تأکید بر اینکه کیفیت جانمایی اراضی و دسترسی مناسب به خدمات شهری از اولویت‌های اجرای طرح است، یادآور شد: تمامی ظرفیت‌های زمین‌های دولتی و موقوفات در شهرستان‌های شرق استان به‌صورت دقیق بررسی شده تا فرآیند واگذاری زمین بدون وقفه و در زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه تعهدی برای تقویت بنیان خانواده است و مجموعه راه و شهرسازی شرق استان سمنان تمام توان فنی و اجرایی خود را برای تحقق این هدف به کار خواهد گرفت.

کد مطلب 6888309

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