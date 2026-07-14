به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی شامگاه سه شنبه در نشست تخصصی بررسی تأمین اراضی طرح جوانی جمعیت در محل اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با تأکید بر عزم جدی برای اجرای قانون حمایت از خانواده، اظهار کرد: با برنامهریزیهای انجامشده، روند واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت تأمین مسکن در حمایت از فرزندآوری افزود: رویکرد این ادارهکل در شرق استان، تسریع در فرآیند واگذاری اراضی و رفع موانع اداری پیشروی خانوادههای مشمول طرح جوانی جمعیت است.
مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه شناسایی و الحاق اراضی مناسب در دستور کار قرار دارد، تاکید کرد: با بهرهگیری از ظرفیت شهرستانها، تمامی پروندههای متقاضیان مشمول این طرح تا اوایل پاییز سال ۱۴۰۵ تعیین تکلیف و ساماندهی میشود.
عمیدی با تأکید بر اینکه کیفیت جانمایی اراضی و دسترسی مناسب به خدمات شهری از اولویتهای اجرای طرح است، یادآور شد: تمامی ظرفیتهای زمینهای دولتی و موقوفات در شهرستانهای شرق استان بهصورت دقیق بررسی شده تا فرآیند واگذاری زمین بدون وقفه و در زمانبندی پیشبینیشده انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه تعهدی برای تقویت بنیان خانواده است و مجموعه راه و شهرسازی شرق استان سمنان تمام توان فنی و اجرایی خود را برای تحقق این هدف به کار خواهد گرفت.
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