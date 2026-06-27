شیخ نعیم قاسم: مذاکرات مستقیم چیزی جز امتیازدهی رایگان به اسرائیل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان بیانیه‌ای درباره توافق اخیر بین مقامات لبنان و رژیم صهیونیستی صادر کرد.

متن این بیانیه به این شرح است؛

۱- صداقت و مسئولیت مقامات لبنانی در قبال مردمشان و حفاظت از حاکمیت لبنان کجاست، چیزی که قیم آمریکایی به آنها اعطا نکرد؟ و هنگامی که آتش‌بس پس از مذاکرات پاکستان بین آمریکا و ایران به آنها ارائه شد، آنها آن را رد کردند و به این ترتیب دشمن اسرائیلی را قادر ساخت تا جنایت چهارشنبه سیاه را مرتکب شود، که در آن صدها نفر کشته و زخمی شدند، مردم دچار وحشت شدند و با صد حمله هوایی در سراسر لبنان، از جمله بیروت، پایتخت لبنان، ویرانی به بار آمد.

۲- ما به مقامات گفتیم که مذاکرات مستقیم چیزی جز امتیازدهی‌های رایگان به اسرائیل نیست، زیرا این جلساتی است که برای وادار کردن به تسلیم شدن در برابر خواسته‌های تجاوز و دیکته‌های اسرائیل و ایالات متحده طراحی شده است. شما با خصومت و اختلاف با بیش از نیمی از مردم لبنان و با نقض قانون اساسی و قوانینی که رژیم اسرائیل را دشمن می‌دانند و از نظر قانونی هر کسی را که با آن با گفتار یا عمل تعاملی داشته باشد مورد بازخواست قضایی قرار می دهد ، به این جلسات می‌روید. شما هیچ اهرمی برای جنگیدن ندارید زیرا به طور داوطلبانه قدرت مقاومت و مردم را رها کردید و با اعلام غیرقانونی بودن مقاومت در قلب جنگ، از همان لحظه اول، با تصمیم شوم دولت در دوم مارس، از پشت به آن خنجر زدید... همه اینها در خدمت پروژه تجاوزکارانه اسرائیل است. بازی با کلمات و تفسیر نادرست آنها بیهوده است؛ نتایج معیار هستند. این خیانت به حاکمیت لبنان است، همانطور که با ارزیابی دوست و دشمن مشخص می‌شود.

۳- یادداشت تفاهم ایران و آمریکا، آتش‌بس در لبنان را به عنوان اولین بند خود مورد توجه قرار داد. هنگامی که دشمن اسرائیلی از رعایت آن خودداری کرد، ایران این توافق را به حالت تعلیق درآورد و به مسدود کردن تنگه هرمز ادامه داد تا اینکه آمریکا، دشمن اسرائیلی را تحت فشار قرار داد و مجبور به آتش‌بس کرد. در بند اول یادداشت تفاهم آمده است: «ایالات متحده، ایران و متحدان مربوطه آنها در درگیری جاری، با امضای این یادداشت تفاهم، توقف فوری و دائمی خصومت‌ها را در تمام جبهه‌ها، از جمله در لبنان، اعلام می‌کنند و از این پس متعهد می‌شوند که هیچ جنگ یا اقدام نظامی علیه یکدیگر را آغاز نکنند، از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند.» طبق ماده ۳ این یادداشت تفاهم، مذاکرات و انعقاد توافق نهایی باید ظرف شصت روز تکمیل شود.

مقامات دوباره امتناع کردند تا اینکه عقلا به آنها فهماندند و تفاهمنامه را برای آنها تشریح کردند که جنگ متوقف خواهد شد موضوعی که آنها در دست یابی به آن ناکام ماندند و به آنها گفتند که این تفاهمنامه به نفع لبنان است. آنها همچنین تأکید کردند که مذاکرات برای عقب‌نشینی اسرائیل منحصراً در دست لبنان است و احدی از طرف آن مذاکره نخواهد کرد. این هدیه‌ای از افتخار، عزت و قدرت از سوی ایران - ملتی استوار و مغرور - به لبنان، مردم و مقاومت آن بود.

تفاهم‌نامه «تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان» را تضمین می‌کند و حاکمیت از طریق عقب‌نشینی کامل اسرائیل که ظرف شصت روز مورد توافق قرار گرفته، محقق می‌شود. این یک برگ قوی در دست لبنان است، برگه و اهرمی که هرگز خوابش را هم نمی‌دید. و بنابراین، در «توافق‌نامه چارچوب»، مقامات از اهرم تفاهم‌نامه، قدرت و پایداری مقاومت و فداکاری‌های این ملت بزرگ لبنان دست کشیده و آنچه را که اسرائیل می‌خواهد، رایگان به دست اسرائیل می‌دهند.

۴- چه اشتباه فاحشی! چه گناه بزرگی است که حاکمیت را به دشمن اسرائیلی واگذار کنیم! نتانیاهو به ارتش لبنان اجازه می‌دهد در دو منطقه آزمایشی فعالیت کند! دشمن بر مراحل استقرار و خلع سلاح آن نظارت دارد و کمیته سه‌جانبه از خواسته‌های دشمن پیروی می‌کند. دوره آزمایشی در این دو منطقه ممکن است ماه‌ها طول بکشد و بدون گواهی حسن رفتار از دشمن اسرائیلی و اجرای آنچه اسرائیل در عمل نتوانسته به آن دست یابد، و هیچ تجربه دیگری در کار نخواهد بود. همانطور که نتانیاهو گفت: «اسرائیل تا زمانی که حزب‌الله در لبنان خلع سلاح نشود در منطقه امنیتی باقی خواهد ماند».

مقامات لبنان در حال مشروعیت بخشیدن به اشغال برای سال‌های آینده هستند و این حتی می‌تواند منجر به الحاق این اراضی به رژیم صهیونیستی شود! این توافقی است که لبنانی‌ها را از حق بازگشت به سرزمین خود محروم می‌کند. دشمن اسرائیلی چرا باید در امور داخلی ما در لبنان دخالت کند؟ هر توافقی باید به منطقه جنوب رودخانه لیتانی محدود شود و دشمن اسرائیلی هیچ ارتباطی با مسائل داخلی لبنان در مورد سلاح، امنیت یا آینده کشور ندارد. ربط دادن خروج اسرائیل به خلع سلاح مقاومت در سراسر لبنان، یک پیشنهاد بسیار خطرناک است که از تمام خطوط قرمز عبور می‌کند و لبنان را به بازیچه ای در دست دشمن اسرائیلی تبدیل می‌کند!

به بهانه تعهد لبنان به خلع سلاح برای خروج اسرائیل، هر سلاحی در هر کجای لبنان به عنوان نشانه‌ای از عدم پایبندی لبنان تعبیر خواهد شد! چگونه چنین چیزی ممکن است وقتی سلاح‌ها به طور کامل برچیده نمی شود؟ هیچ کس حق ندارد لبنانی‌ها را از حق دفاع از خود و سرزمینشان در برابر اشغالگر سرزمین ما و قاتل مردم ما محروم کند. دشمن باید عقب نشینی کند زیرا متجاوز و اشغالگر است هرگونه عبور از این سقف به مثابه پاداشی به اسرائیل پس از شکست پروژه‌اش و نادیده انگاشتن حاکمیت لبنان است.

۵- توافق چارچوب در واشنگتن تحقیرآمیز، شرم‌آور و بر باد دادن حاکمیت است. این توافق باطل و بی اعتبار است و مفاد تفاهم‌نامه ایران و آمریکا باید اجرا شود. ما به تمام ابزارهای لازم روی خواهیم آورد و فشارهای بین‌المللی و عربی را اعمال خواهیم کرد تا دشمن اسرائیلی به بند اول تفاهم‌نامه پایبند باشد و از لبنان خارج شود. ما به مقامات لبنان می‌گوییم: وقت آن رسیده است که اشتباه خود را بپذیرید. این پس از گناهان شما، فضیلتی خواهد بود که به نفع شما ثبت می‌شود. ما آماده‌ایم برای حاکمیت لبنان، آزادسازی سرزمین آن، اخراج اشغالگر اسرائیلی، بازگشت اسرا، بازگشت آوارگان، بازسازی، آبادسازی کشور و دستیابی به توافق بر سر یک استراتژی امنیت ملی، همکاری و در کنار هم بایستیم.

آتش‌بس بدون فداکاری‌های بزرگ رزمندگان مقاومت، خانواده‌های آنها و مردم لبنان امکان‌پذیر نبود. ما از میراث شهدا، مجروحان، اسرا و فداکاری‌های مردم این سرزمین، ارتش لبنان و همه سازمان‌ها و نهادهایی که شهید و زخمی داده‌اند، حفاظت خواهیم کرد. ما به عنوان یک مقاومت در میدان در راستای به زانو درآوردن اشغالگران حرکت خواهیم کرد. ما در سخت‌ترین شرایط میدان را رها نکره و نخواهیم کرد، زیرا این راه خیر و رستگاری است. خداوند متعال در آیه ۴۱ سوریه توبه می فرماید: «برای جنگ با کافران، سبکبار و مجهز بیرون شوید و در راه خدا به مال و جان جهاد کنید، این کار شما را بسی بهتر خواهد بود اگر مردمی با فکر و دانش باشید.»