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۷ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۱

اجازه ندادند ایران صعود کند؛

واکنش گسترده کاربران به تساوی اتریش و الجزایر؛ سرگرم‌کننده‌ترین تبانی!

واکنش گسترده کاربران به تساوی اتریش و الجزایر؛ سرگرم‌کننده‌ترین تبانی!

تساوی تیم های ملی اتریش و الجزایر که به حذف تیم‌ملی فوتبال ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ منجر شد با واکنش گسترده کاربران در فضای مجازی همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تساوی ۳ - ۳ تیم‌های ملی اتریش و الجزایر در هفته پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ که باعث حذف تیم ملی ایران از گردونه رقابت‌ها شد، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه ردیت داشته است.

برخی کاربران با اشاره به روند پر فراز و نشیب این مسابقه، از بازگشت‌های متوالی دو تیم و گل‌های دقایق پایانی، این دیدار را با لحنی طنزآمیز «سرگرم‌کننده‌ترین تبانی تمام دوران» نامیدند.

یکی از کاربران ردیت نوشت: «الجزایر در دقیقه پایانی گل می‌زند، اما اتریش در حالی که عملاً زمانی باقی نمانده، بازی را ۳ بر ۳ مساوی می‌کند. باورنکردنی است.»

کاربر دیگری نیز در واکنشی کنایه‌آمیز نوشت: «اتریش و الجزایر انگار با هم قرار گذاشته بودند مساوی کنند و اجازه ندهند ایران صعود کند! این تبانی است؛ حالا با این یکی خوش بگذرانید.»

با این حال، این اظهارنظرها صرفاً واکنش‌ها و برداشت‌های کاربران فضای مجازی است و تاکنون هیچ مدرک یا گزارشی مبنی بر وقوع تخلف یا تبانی در این مسابقه منتشر نشده است. دیدار اتریش و الجزایر در نهایت با تساوی ۳ بر ۳ به پایان رسید؛ نتیجه‌ای که آخرین شانس صعود تیم ملی ایران به مرحله حذفی را از بین برد.

واکنش گسترده کاربران به تساوی اتریش و الجزایر؛ سرگرم‌کننده‌ترین تبانی

کد مطلب 6872735

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    نظرات

    • مشهدی DE ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      22 10
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      مساوی کردن در هر ۳ بازی این مشکلات را هم دارد نباید انرا تقصیر تیمهای دیگری انداخت و از زمین و زمان و بدشانسی و داور مسابقه و انواع اقسام چیزهای دیکر گله و شکایت کرد…
    • IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      11 7
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      الجزاير گل کاشت نتیجه بازی ۳بر ۲ به نفع الجزاير در وقت قانوني اضافه پایان رسید و الان باید تیم ملی فوتبال کشورمان به مرحله بعد صعود می داشت، اما داور مسابقه با سوت پایان بازي را به صدا در نیاوردن در وقت قانونی با وجود خستگی تیم الجزایر که منتظر پايان بازی بود و گرفتن بیش از یک دقیقه اضافه بر وقت اضافه قانونی به اتريش اجازه کسب امتیاز بازی را داد و در بهت تیم الجزایر گل تساوی را دریافت نمود
    • IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      17 1
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      نه بابا گل سوم اتریش اصلا به تبانی نمیخورد. بعدم اگه میخواستن تبانی کنن چرا همون ۲-۲ تموم نکردن؟!
      • علی IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
        3 2
        الجزایر وقتی گل سوم رو زد بعد دید اینطوری میخورن به اسپانیا برا همین تا توپ اومد رو دروازشون سومی رو خوردن😂😂😂
    • نیلا IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      3 5
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      قشنگ معلوم بود تبانی کردند حتی فوتبال هم کثیف شده و سمی ......

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