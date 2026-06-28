به گزارش خبرنگار مهر، تساوی ۳ - ۳ تیم‌های ملی اتریش و الجزایر در هفته پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ که باعث حذف تیم ملی ایران از گردونه رقابت‌ها شد، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه ردیت داشته است.

برخی کاربران با اشاره به روند پر فراز و نشیب این مسابقه، از بازگشت‌های متوالی دو تیم و گل‌های دقایق پایانی، این دیدار را با لحنی طنزآمیز «سرگرم‌کننده‌ترین تبانی تمام دوران» نامیدند.

یکی از کاربران ردیت نوشت: «الجزایر در دقیقه پایانی گل می‌زند، اما اتریش در حالی که عملاً زمانی باقی نمانده، بازی را ۳ بر ۳ مساوی می‌کند. باورنکردنی است.»

کاربر دیگری نیز در واکنشی کنایه‌آمیز نوشت: «اتریش و الجزایر انگار با هم قرار گذاشته بودند مساوی کنند و اجازه ندهند ایران صعود کند! این تبانی است؛ حالا با این یکی خوش بگذرانید.»

با این حال، این اظهارنظرها صرفاً واکنش‌ها و برداشت‌های کاربران فضای مجازی است و تاکنون هیچ مدرک یا گزارشی مبنی بر وقوع تخلف یا تبانی در این مسابقه منتشر نشده است. دیدار اتریش و الجزایر در نهایت با تساوی ۳ بر ۳ به پایان رسید؛ نتیجه‌ای که آخرین شانس صعود تیم ملی ایران به مرحله حذفی را از بین برد.