تیم ملی فوتبال ایران زمان کافی برای بازی را نیوزیلند را در اختیار داشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ از شرایط نسبتاً مناسبی برای برگزاری اردوهای تدارکاتی برخوردار بود؛ به‌گونه‌ای که با توجه به وقفه ایجادشده در رقابت‌های لیگ برتر به‌دلیل شرایط خاص کشور، بازیکنان ملی‌پوش برای مدت طولانی‌تری در اختیار کادر فنی قرار گرفتند و امکان برگزاری اردوهای منظم برای تیم ملی فراهم شد.

در همین راستا، اردوی آماده‌سازی تیم ملی در آنتالیا ترکیه برگزار شد تا ملی‌پوشان در فضایی متمرکز، مراحل آماده‌سازی تاکتیکی و بدنی خود را پشت سر بگذارند و سپس برای حضور در رقابت‌های جام جهانی عازم محل برگزاری مسابقات شوند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، کاروان تیم ملی فوتبال ایران در تاریخ ۱۷ خرداد و حدود ۹ روز پیش از نخستین دیدار خود در مرحله گروهی، وارد کمپ اختصاصی خود در شهر تیخوانا مکزیک شد. این در حالی بود که اولین دیدار ایران در جام جهانی مقابل نیوزیلند در تاریخ ۲۶ خرداد برگزار می‌شد و به این ترتیب کادر فنی فرصت مناسبی برای تطبیق بازیکنان با شرایط آب‌وهوایی، زمانی و محیطی منطقه در اختیار داشت.

ملی‌پوشان ایران در این بازه زمانی چند روزه، برنامه‌های تمرینی منظم و فشرده‌ای را در کمپ تیخوانا پشت سر گذاشتند تا از نظر آمادگی جسمانی و هماهنگی تیمی به شرایط مطلوب برسند.

با این حال، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار نخست مقابل نیوزیلند، در اظهاراتی عنوان کرده بود که تیم ملی ایران «مظلوم‌ترین تیم» حاضر در رقابت‌ها بوده و حتی قرار بوده کاروان ایران دو روز زودتر وارد شهر لس‌آنجلس شود که این موضوع محقق نشده است.

این صحبت‌ها در حالی مطرح شد که مطابق برنامه رسمی سایر تیم‌های حاضر در جام جهانی، اغلب کاروان‌ها نیز معمولاً یک روز پیش از برگزاری مسابقات وارد شهر میزبان دیدارهای خود می‌شدند و از این نظر، شرایط اعلام‌شده برای ایران تفاوت قابل توجهی با سایر تیم‌ها نداشته است.

در مجموع، تیم ملی ایران با بهره‌گیری از اردوی تدارکاتی آنتالیا و حضور زودهنگام در تیخوانا، فرصت نسبتا مناسبی برای آماده‌سازی پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی در اختیار داشت، هرچند بخشی از انتظارات کادر فنی در زمینه زمان‌بندی جابه‌جایی‌ها به‌طور کامل محقق نشد.

با این حال به نظر می رسد کادر فنی تیم ملی باید دلایل تساوی برابر نیوزیلند و از دست دادن شانس صعود با نبردن این تیم را در موارد دیگری جستجو کند که بخش عمده آن فنی است و به خود کادر فنی برمی گردد.