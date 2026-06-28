حبیب قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت ارتقای زیرساخت‌های جاده‌ای منطقه اظهار کرد: یکی از اهداف راهبردی ما در حوزه عمرانی، جلوگیری از ایجاد بن‌بست جاده‌ای برای شهرستان شهرضا است. با توجه به گسست‌های موجود در برخی نقاط محور آزادراهی تهران-اصفهان-شیراز، تکمیل اصولی اتصال این مسیرها یک ضرورت حیاتی است.

وی با تشریح وضعیت پروژه زیرگذر بسیج به عنوان یکی از طرح‌های کلیدی شهرستان افزود: این پروژه هم‌اکنون به پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد رسیده است، اما در دو نقطه با چالش مواجه هستیم؛ نخست تملک اراضی در محدوده شهرک فتح که به دلیل تعدد مالکان، اجرای پروژه را چند ماه به تأخیر انداخته و دوم، دغدغه‌های فعالان صنعتی در محدوده دوربرگردان پروژه که باید مرتفع شود.

هزینه ۱۴۰ میلیارد تومانی برای روگذرهای جدید

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کنار زیرگذر، دو روگذر نیز برای این پروژه پیش‌بینی شده که یکی از آن‌ها ۶۰ درصد پیشرفت داشته و دیگری در مرحله فونداسیون است. برآورد اعتبار مجموع این دو روگذر حدود ۱۴۰ میلیارد تومان (۷۰ میلیارد تومان برای هر کدام) است.

قاسمی با بیان اینکه بهره‌برداری نهایی و برقراری تردد در این محور مشروط به تأمین روشنایی است، گفت: مسئولیت روشنایی بر عهده سازمان راهداری است. در حال حاضر فراخوان‌های تعیین پیمانکار انجام شده و به محض برقراری روشنایی، امکان بازگشایی بخش‌هایی از پروژه فراهم خواهد شد.

ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز و دسترسی‌های روستایی

وی به برنامه‌های میان‌مدت برای بهبود وضعیت ترافیکی و ایمنی جاده‌های منطقه اشاره کرد و ادامه داد: برای ارتقای ایمنی و کاهش حوادث جاده‌ای، چندین طرح شامل زیرگذر صحرای چغاد، تکمیل لوپ‌ها و دسترسی‌های سمت سمیرم و زیرگذر قشقایی به اسفه‌سالار در دستور کار قرار گرفته است.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در پایان خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها با هدف ایجاد دسترسی‌های غیرهم‌سطح و ایمن برای روستاها و مناطق کارگاهی طراحی شده‌اند تا ضمن روان‌سازی ترافیک، از بن‌بست جاده‌ای در محورهای مواصلاتی جنوب استان جلوگیری شود.

