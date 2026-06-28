رئیس جمهور با خانواده شهیدان خطیب و امیر موسوی در قم دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهورمان در ادامه برنامههای سفر خود به شهر مقدس قم، با حضور در منزل خانوادههای معظم شهید حجتالاسلام والمسلمین خطیب، وزیر شهید اطلاعات دولت چهاردهم، و شهید امیر موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفتوگو کرد.
دکتر پزشکیان در این دیدارها که در فضایی صمیمی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این دو شهید والامقام، از صبر، استقامت و ایثار خانوادههای آنان تجلیل کرد و آنان را سرمایههای ارزشمند معنوی و اجتماعی کشور دانست.
دکتر پزشکیان با اشاره به نقش برجسته شهید حجتالاسلام خطیب در صیانت از امنیت ملی، حفظ آرامش جامعه و مقابله با تهدیدات و توطئههای دشمنان، خدمات و مجاهدتهای این شهید را بخشی از سرمایه ماندگار نظام اسلامی توصیف کرد و یادآور شد که امنیت پایدار کشور مرهون تلاشهای شبانهروزی و گمنامانه فرزندان مخلص ملت در عرصههای اطلاعاتی و امنیتی است.
رئیسجمهور همچنین با تجلیل از شخصیت، سوابق و خدمات ارزنده شهید امیر موسوی، وی را از فرماندهان مؤثر و راهبردی نیروهای مسلح دانست.
قم- رئیس جمهور در جریان سفر خود به قم با خانواده شهیدان خطیب و امیر موسوی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهورمان در ادامه برنامههای سفر خود به شهر مقدس قم، با حضور در منزل خانوادههای معظم شهید حجتالاسلام والمسلمین خطیب، وزیر شهید اطلاعات دولت چهاردهم، و شهید امیر موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفتوگو کرد.
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