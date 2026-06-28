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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

انهدام ۵۹۰ پهپاد اوکراینی طی ساعات گذشته به دست ارتش روسیه

انهدام ۵۹۰ پهپاد اوکراینی طی ساعات گذشته به دست ارتش روسیه

وزارت دفاع روسیه از رهگیری و انهدام ۵۹۰ پهپاد اوکراینی طی ساعات گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت دفاع روسیه گزارش داد: سامانه‌های پدافند هوایی این کشور دهها پهپاد اوکراینی را طی شب گذشته بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله بلگورود، بریانسک، ورونژ، کالوگا و کورسک رهگیری و منهدم کردند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه به انهدام ۵۹۰ پهپاد اوکراینی از سوی پدافند هوایی روسیه طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره شده است.

همچنین وزارت دفاع روسیه از آزادسازی شهرهای بسانتسی در منطقه دنیپروپتروفسک و نووسلووکا در منطقه زاپوریژژیا به دست نیروهای روسی خبر داد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، دو فروند هواپیمای میگ-۲۹ اوکراینی منهدم شده و به تأسیسات متعلق به مجتمع انرژی و سوخت ارتش اوکراین خساراتی وارد شده است.

کد مطلب 6873249

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